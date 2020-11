Die Witwe und die Kinder sind fassungslos. Seine zweitälteste Tochter Selma, die in Bielefeld wohnt, musste am Feiertag arbeiten. Sie wollte aber unbedingt am Vatertag ihren Vater besuchen und war mit dem Zug gekommen. Der Vater fuhr sie zurück zum Bahnhof. Selma: »Mein Vater hat darauf gedrungen, ein Selfie mit dem Handy zu machen.« So entstand das letzte gemeinsame Foto, nur Minuten vor der Tat. Die Tochter stieg aus und ging in den Bahnhof, der Vater wollte fahren.

Wie ein Zeuge, ein belgischer Berufssoldat, hinterher berichtete, verstellten ihm fünf junge Männer den Weg. Der Familienvater stieg aus dem Auto und holte einen Spatenstiel aus dem Kofferraum. »Der war mir beim Umgraben kaputtgegangen. Harun hatte ihn dabei, damit er im Baumarkt einen passenden besorgen konnte«, erzählt seine Frau. »Er soll den Stiel dann nur vor seine Brust gehalten haben«, sagt sie. Laut Aussage der jungen Männer war er damit auf sie losgegangen. »Mein Mann konnte den Stiel doch gar nicht festhalten. Er hatte gesundheitliche Probleme und konnte nicht mehr richtig greifen«, sagt die 47-Jährige. Neben Diabetes habe ihr Mann eine Schilddrüsenerkrankung gehabt. »Erst 2014, einen Tag nach seinem Geburtstag, hatte er seinen dritten Herzinfarkt mit Herzstillstand.«