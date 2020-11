Die hölzerne Waffe stammt aus dem Kofferraum des Opfers. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 49-Jährige sich damit hatte verteidigen wollen, nachdem er auf dem Bahnhofsparkplatz in Löhne (Kreis Herford) mit einer Gruppe Betrunkener in Streit geraten war. In dessen Verlauf stieg der 49-Jährige aus und holte den Spatenstiel aus dem Kofferraum.

Als schließlich jedoch der Angeklagte den Holzstiel in die Hände bekam, soll er mindestens zweimal gegen den Kopf des Vaters geschlagen haben. Dieser ging zu Boden und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt. Er starb am Tag später an einem Schädel-Hirn-Trauma.

Der Angeklagte muss sich wegen Totschlags verantworten.