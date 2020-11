Spatenstiel-Prozess beginnt neu

Löhne/Bielefeld (WB). Seit Donnerstag wird erneut vor dem Landgericht Bielefeld im sogenannten Spatenstiel-Prozess verhandelt. Ein 28-jähriger Mann aus Bad Salzuflen muss sich dafür verantworten, am Vatertag 2015 einen 49-Jährigen am Bahnhof in Löhne zu Tode geschlagen zu haben. Dennoch hatte ihn das Schwurgericht freigesprochen.

Von Steve Wasyliw