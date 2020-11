Löhne/Bielefeld (WB). Mit massiver Gewalt muss an Christi Himmelfahrt 2015 am Löhner Bahnhof auf Harun A. eingewirkt worden sein, weshalb der 49-jährige Familienvater später verstarb. Zu diesem Ergebnis kommt der gerichtlich bestellte Gerichtsmediziner. Er hat am Dienstag vor dem Landgericht in Bielefeld seinen Bericht dazu abgegeben.

Von Steve Wasyliw