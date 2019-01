Von Lydia Böhne

Mit Applaus werden die Radfahrer wenige Stunden nach dem Startschuss der Regenbogenfahrt in Bielefeld im 35 Kilometer entfernten Löhne am Rathaus em­pfangen. Nacheinander rollen die Teilnehmer in ihren bunten Shirts in den Farben des Regenbogens auf den Parkplatz.

Bürgermeister lobt Mut der Teilnehmenden

Nachdem die Räder geparkt sind, begrüßt Bürgermeister Bernd Poggemöller die Sportler. »Die ganze Stadt steht hinter Ihrem Projekt. Allen Mut und alle Lebensfreude, die Sie sich erkämpft haben, strahlen sie auch aus«, lobte Poggemöller. Nicht selbstverständlich, denn jeder der 45 Fahrer war selbst in seiner Kindheit oder Jugend an Krebs erkrankt.

»Inzwischen ist es sogar so, dass es Teilnehmer gibt, die damals von uns besucht wurden und heute bei uns mitfahren, um anderen Kraft zu schenken«, bemerkt Rebecca Rieß. Während ihrer sechs Touren habe sie immer wieder berührende Momente erlebt.

So geht es auch Dominik Weigand. »Ich bin während meiner Therapie im Internet auf Videos der Regenbogenfahrt aufmerksam geworden. Das Projekt hat mich sofort gepackt und motiviert«, erinnert er sich.

»Ich habe mir vorgenommen, wenn alles wieder gut ist, dort mitzufahren«, fügt Dominik Weigand hinzu. Für die Teilnahme an seiner fünften Tour hat er sich extra eine Woche Urlaub genommen. »Für mich ist das auch eine Art Therapie, die mir viel Kraft gibt, das Erlebte zu verarbeiten«, sagt der 33-Jährige.

Emotionale Momente inbegriffen

Obwohl sich die Radler nur einmal im Jahr sehen, ist der Zusammenhalt untereinander nach Aussage von Rebecca Rieß sehr groß. Zum neunten Mal ist Stefanie Weferling aus Magdeburg dabei. Auch ihr bedeutet die Teilnahme viel. »Man setzt sich nicht nur mit dem Schicksal anderer auseinander, sondern auch immer mit seiner eigenen Geschichte«, fügt sie hinzu.

»Besonders emotional ist es für mich, durch meine Heimatstadt zu fahren, wo ich selbst 2008 noch behandelt wurde«, fügt die Sportlerin hinzu. Obwohl sie als geheilt gelte, bleibe immer ein mulmiges Gefühl. Überstrahlt werde es von der tollen Atmosphäre während der Fahrt.

»Meistens werden wir mit großen und funkelnden Augen von den Kindern empfangen«, sagt Dominik Weigand. Nach ihrem Besuch erhalten die Kinder ein buntes Armband mit einer wichtigen Botschaft: »Eins werd’ ich nie tun: Aufgeben!«.

Aus diesem Grund wünscht Bürgermeister Bernd Poggemöller, der die Gruppe nach ihrer kleinen Stärkung am Rathaus mit dem Fahrrad bis zur Stadtgrenze begleitet, den Radlern nicht nur alles Gute für die Weiterfahrt, sondern auch für jeden einzelnen Teilnehmer persönlich: »Nur Mut, Ihr schafft das!«.