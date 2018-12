Löhne (WB). Wie geht es weiter in Sachen Bahnhofskauf? Die CDU-Fraktion im Löhner Rat strebt einen Bürgerentscheid an. Das stößt bei einigen der übrigen im Löhner Rat vertretenen Fraktionen auf Bedenken. Grundsätzlich dagegen ist die SPD-Fraktion: wenn schon Bürgerentscheid, dann über das gesamte Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), heißt es in ihrer Stellungnahme.

SPD

SPD-Fraktionschef Wolfgang Böhm sagt: »Jetzt einen Baustein heraus zu nehmen und darüber abzustimmen, greift zu kurz. Zudem fehlen viele Informationen, darunter ein Nutzungskonzept. Was sollen Bürger denn entscheiden?« Für einen Bürgerbescheid müssten enorme finanzielle und organisatorische Mittel aufgewendet werden, um alle Löhner umfassend zu informieren. Böhm weiter: »Wir kommen zu der Ansicht: Die CDU kann sich einfach nicht entscheiden oder sie möchte mit dem wertvollen Instrument Bürgerentscheid Schlagzeilen machen. Das, so muss man konstatieren, ist allerdings gelungen. Sie hat in den letzten Jahren all die Informationen aus der Verwaltung und dem Verein bekommen, traut sich aber nicht, das Visier hoch zu nehmen und für oder gegen den Bahnhof zu stimmen.«

Nach Meinung von Böhm sollte ein Bürgerentscheid eher aus der Zivilgesellschaft heraus initiiert werden, wenn eine Unzufriedenheit mit einer getroffenen politischen Entscheidung bestehe. So sei es derzeit in Nordrhein-Westfalen zum Thema Straßenbaubeiträge zu beobachten. Ansonsten gelte: »Eine Entscheidung über den Bahnhof im Rat wird viel Zeit und noch mehr Geld einsparen«, sagt Wolfgang Böhm.

FDP

Grundsätzlich stehe die FDP für Bürgerbeteiligung in allen Bereichen der Stadt Löhne, sagt Ratsmitglied Uwe Neuhaus. Schon vor mehr als zehn Jahren sei eine Bürgerbeteiligung bei der Erstellung des städtischen Haushalts gefordert worden, eingeführt worden sei sie dann aber erst Jahre später. Neuhaus: »Bei dem Thema ›Bahnhof kaufen, ja oder nein‹ gilt diese Einschätzung auch. Wenn man dann aber bedenkt, dass wir auf Zuschussmittel des Landes angewiesen sind, muss das Thema in alle Richtungen geprüft werden: Wieviel Zeit haben wir für eine Entscheidung mit oder ohne Bürgerentscheid? Fließen bei einem ›Ja‹ immer noch die Mittel aus dem ISEK-Programm? Sind mehr als 60.000 Euro für die Durchführung des Bürgerentscheids in der derzeitigen Haushaltslage vertretbar? Sicher gibt es viele Gründe für oder gegen einen Entscheid. Aber eine gründliche Prüfung durch wen auch immer muss gewährleistet sein.

Grüne

»Bürgerentscheide bewerte ich grundsätzlich als positive Maßnahme für eine weitreichende und folgenträchtige Entscheidung. Dennoch spreche ich mich zum jetzigen Zeitpunkt gegen einen Bürgerentscheid mit der Fragestellung ›Soll die Stadt das Bahnhofsgebäude kaufen?‹ aus«, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Löhner Rat, Silke Glander-Wehmeier.

Sie werte den Antrag der CDU »als Mittel zur Werbung für die eigene Partei«. Silke Glander-Wehmeier weiter: »Nach wie vor stehen wir vor dem großen Ziel, den städtischen Haushalt auszugleichen. Als erstes müssen wir uns beweisen, dass wir demnächst auch ohne Landesmittel aus dem Stärkungspakt die Belange in unserer Kommune gestemmt bekommen. Außerdem gilt nach wie vor das vertraglich geregelte Vorkaufsrecht!«

Die Idee der CDU sei gut, der Zeitpunkt dafür eher ungünstig. »Ich betone, ich spreche mich nicht gegen den Kauf des Bahnhofgebäudes aus«, sagt Silke Glander-Wehmeier.

Linke

Für die Linken im Löhner Rat meint Ulrich Adler: »Die Instandsetzung des Löhner Bahnhofsgebäudes darf nicht länger auf die lange Bank geschoben werden. Die Löhner Bevölkerung unterstützt seit Jahren den Verein ›Löhne Umsteigen‹ in dem Vorhaben, das Löhner Bahnhofsgebäude zu erhalten und mit Leben zu erfüllen. Ein Bürgerentscheid könnte diesen Bemühungen noch mehr Gewicht geben. Es ist jedoch sicherzustellen, dass möglichst schnell Bundesmittel für das Bahnhofsgebäude abgerufen werden können.« Das Löhner Bahnhofsgebäude sei in den vergangenen Jahren zerfallen und gebe ein Bild des Zustandes der gesamten Deutschen Bahn, sagt Ulrich Adler weiter. »Zugverspätungen kaputte Bahnhofsgebäude, Schienen und miserable Zugänge zu den Gleisen, insbesondere für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, sind nicht nur in Löhne vorzufinden, sondern in ganz vielen deutschen Städten.« Endlich gebe es aber eine Mehrheit im Rat dafür, dem Verfall des Bahnhofsgebäudes nicht länger zuzuschauen.

LBA

Die LBA befürworte grundsätzlich eine basisdemokratische Meinungsbildung, sagt Hermann Ottensmeier. Gerade die negativen Erfahrungen mit der umstrittenen Hermes-Ansiedlung und der millionenschweren Pleite-Gartenschau »Aqua Magica« bestärkten die Bürger-Allianz in der Auffassung, dass sich die Politik insbesondere bei solch kostenschweren Entscheidungen an den Wünschen der Bevölkerung auszurichten habe.

Ottensmeier: »Der gewaltige Schuldenstand der Stadt Löhne und das gegenwärtige Konzept zur Haushaltssicherung geben keinen Raum für neuerliche Finanzexperimente, die dann zwangsläufig weitere Umdrehungen an der Steuer- und Gebührenschraube nach sich ziehen werden.«

Die LBA bezweifele, dass die Gesamtkosten für das aktuelle Bahnhofsprojekt unter der Summe von zwei Millionen Euro bleiben werde. »Man wird eher von zehn Millionen Euro Gesamtkosten, einer städtischen Dauerbezuschussung und einem entsprechend maximierten Schuldenstand der Stadt ausgehen müssen«, sagt Hermann Ottensmeier. Die diesbezügliche Skepsis äußerte sich schon in der Einschätzung von (Alt-)Bürgermeister Werner Hamel (SPD), der mit Blick auf den Bahnhofsankauf forderte: »Kein einziger Euro!«

Sollte es zu einer Bürgerentscheidung kommen, müsste zuvor ein exakter Kostenplan vorgelegt werden, der den Bürgern auch klar sagt, über welche zusätzlichen Steuern und Abgaben die Millionen Euro zu finanzieren wären, sagt Ottensmeier.