Etwa 100 Musiker und Sänger wirken am Weihnachtskonzert in der Matthäuskirche mit. Mit etwa 200 Besuchern ist die Kirche nahezu voll besetzt. Für die Ausrichter ist es damit das am stärksten besuchte Konzert der vergangenen Jahre. Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Neben Bläsern des CVJM Löhne-Mahnen und der Matthäus-Kantorei Löhne-Mahnen stand auch das Kammerorchester unter der Leitung von Konzertmeister Alonso Fernandez auf der Bühne.

»Mit unserem Konzert möchten wir Ihnen heute die Botschaft von Weihnachten näher bringen, nämlich dass Weihnachten für alle da ist«, sagte Pfarrer Eckhard Teismann in seiner Begrüßungsrede. Die Fröhlichen und die Traurigen dürften sich gleichsam an diesem Fest erfreuen. In gewisser Hinsicht sei die Weihnachtsgeschichte eine »Außenseiter-Story«, wie es Eckard Teismann formulierte, denn ein Stall sei eigentlich keine Geburtsstätte für einen König. Ähnlich verhalte es sich in der Geschichte von Rudolph mit der roten Nase. »Auch bei uns steht heute ein Außenseiter im Vordergrund. Die Bratsche oder auch Viola genannt ist so etwas wie der Ostfriese des Orchesters und muss oftmals gutmütigen Spott über sich ergehen lassen«, erläuterte Eckhard Teismann.

Chinesische Violistin mit dabei

Um zu zeigen, wie facettenreich das Instrument sein kann und dass es diesen Ruf eigentlich völlig zu Unrecht hat, hatten die Organisatoren eine wahre Meisterin ihres Faches für das Konzert gewinnen können. »Die Violistin Zhechao Xie aus China spielt normalerweise in Dresden oder in Leipzig, aber heute ist sie in Löhne«, sagte Erich

Musikalische Gäste sind unter anderem die Solistin Kirsten Höner zu Siederdissen (vorne) und Violistin Zhechao Xie (rechts). Foto: Lydia Böhne Musikalische Gäste sind unter anderem die Solistin Kirsten Höner zu Siederdissen (vorne) und Violistin Zhechao Xie (rechts). Foto: Lydia Böhne

Neitmann, Leiter der Kantorei. Ähnlich beeindruckt war auch das Publikum. Gebannt lauschte es dem Konzert für Viola und Streicher in Es-Dur von Johann Gottlieb Graun. Trotz des Zusammenspiels überstrahlte Zhechao Xie mit ihrem virtuosen Spiel die Darbietung. Die 200 Besucher spendeten der Leistung nach dem Konzert gebührenden Applaus.

Kraftvoll standen dieser feinen Zäsur die kraftvollen Beiträge der Bläser entgegen. Unter der Leitung von Heinz Christian Tölke präsentierten sie unter anderem als Konzerteröffnung einen Marsch von Johann C. Fischer oder passend zur Jahreszeit den Winter aus Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Als weihnachtliches Stück hatten sich die Musiker »May the Lord send Angels« von Matthias Nagel ausgesucht. Die Matthäus-Kantorei hatte zudem die doppelchörige Motette »Fürchtet euch nicht« für Solisten, Chor, Streicher und Orgel von Johann Michael Bach vorbereitet. Ein heiteres Stück, das das Kirchenschiff klangprächtig mit einer hoffnungsvollen Atmosphäre erhellte. Die absoluten Herzstücke des Konzertes waren die Weihnachtskantate »Vom Himmel hoch« von Felix Mendelssohn-Bartholdy und das Weihnachtsoratorium »Die Hirten bei der Krippe zu Betlehem« von Georg Philipp Telemann, welches das Konzert festlich ausklingen ließ.

Hierbei glänzten neben dem stimmgewaltigen Chor der Kantorei auch die professionellen Solisten Kirsten Höner zu Siederdissen (Sopran), Sonja Heiermann (Alt), Johann Penner (Tenor) und Andreas Jören (Bass).