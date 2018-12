Von Wilhelm Adam

Löhne (WB). Die Abschaffung von Betreuungsbeiträgen der Eltern für Kindertagesstätten und Offene Ganztagsbetreuung ist das Anliegen des Vorstands des neu gegründeten Jugendamtselternbeirats der Stadt Löhne. Was andere Bundesländer diesbezüglich bereits könnten, müsse Nordrhein-Westfalen in seinen Kommunen auch hinbekommen.

Das sei das zentrale Anliegen zahlreicher Eltern, betont die zweite Vorsitzende Silvia Oepping: »Uns haben viele Eltern angesprochen.« Bildung fange schließlich nicht erst an Schulen oder Universitäten an, »sondern bereits in der Kita«.

Wie berichtet, hatten sich die Elternbeiräte der Kindertageseinrichtungen zu einem Jugendamtselternbeirat (JAEB) zusammengeschlossen. Insgesamt zehn der 18 Löhner Einrichtungen hatten für die Abordnung gestimmt, die laut Kinderbildungsgesetz (Kibiz) die Mitwirkung der Eltern stärken soll. Allgemein gehe es dem JAEB-Vorstand darum, »langfristig Mehrheiten für das Thema zu schaffen«, wie der Erste Vorsitzende Thomas Michael erläutert. Dafür sei man auf die Mithilfe von Jugendhilfeausschuss und Stadtrat sowie auf Unterstützung auf Landesebene angewiesen.

JAEB hat sich an Ratsfraktionen gewandt

Bisher habe man sich schriftlich an alle im Stadtrat vertretenen Fraktionen gewandt, erklärt Michael. Zustimmung für die Abschaffung der Elternbeiträge sei bei den meisten Fraktionen zwar vorhanden, »aber alle Parteien haben auf die Haushaltssicherung der Stadt verwiesen«, sagt Michael.

Die Betreuungs-Beiträge belaufen sich laut Stellungnahme der CDU-Ratsfraktion an den JAEB-Vorstand auf etwa 1,3 Millionen Euro jährlich. Auch ohne Berücksichtigung der Haushaltssicherung sei es nicht möglich, diese Beiträge freizustellen, »da diese 1,3 Millionen Euro auf andere Art und Weise eingenommen werden müssten«, wie der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Florian Dowe, in seinem Antwortschreiben erläuterte. Eine der wenigen Möglichkeiten, diese Einnahmen zu generieren, sei zum Beispiel die Erhöhung von Grundsteuern.

»Wir wollen auf keinen Fall, dass Steuern erhöht werden«

»Wir wollen auf keinen Fall, dass Steuern erhöht werden, um die Elternbeträge abzuschaffen«, sagt dazu Thomas Michael. Aus seiner Sicht wäre aber ein Kompromiss denkbar. »Ein Jahr gibt es schon beitragsfrei«, sagt er, vielleicht könne es noch ein zusätzliches Jahr geben.

Der JAEB-Vorstand werde nicht nur die Entwicklung des »Gute Kita Gesetzes« der Bundesregierung weiter beobachten, mit dem diese den Ländern bis 2022 einen Betrag von 5,5 Milliarden Euro bereitstellen will. Auch das Kinderbildungsgesetz »Kibiz«, welches von der NRW-Landesregierung aktualisiert werde, ließe eventuell neue Anträge der Kommunen auf finanzielle Unterstützung zu. Nach offiziellen Angaben des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat das Kabinett für ein Übergangsjahr bis zur ausstehenden Kibiz-Reform im Jahr 2020/2021 ein Gesamtvolumen von 450 Millionen Euro für die Kita-Träger eingeplant.

»Das werden wir genau beobachten«, sagt Thomas Michael. Falls es Möglichkeiten für Anträge auf finanzielle Unterstützung gebe, werde man die Verantwortlichen der Stadt darauf hinweisen, »dass das auch gemacht wird«.