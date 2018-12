Stau an der Kreuzung: Die Anwohnerinnen Ute Walter (links) und Lisetta Meyer sind mit dem enormen Verkehrsaufkommen in Gohfeld unzufrieden. Weil im Löhner Kreuz an der A30 gebaut wird, fahren viele durch Löhne nach Bad Oeynhausen. Foto: Renée Trippler

Von Renée Trippler

Ute Walter wohnt an der Löhner Straße in Gohfeld, nahe der Kreuzung zur Weihestraße. Seit das Löhner Kreuz gesperrt ist, herrscht hier zu den Hauptverkehrszeiten Ausnahmezustand, wie sie sagt: »morgens um 7.30 Uhr ist es besonders schlimm, mittags beruhigt es sich wieder und von 14.30 bis 18 Uhr geht es wieder los.« Dann stehe der Berufsverkehr in Gohfeld. Das bedeute für die Anwohner, dass man kaum aus der Einfahrt komme und vor allem, viel Zeitaufwand, sagt die Rentnerin. »Wenn ich um 18 Uhr einen Arzttermin in Löhne habe, fahre ich um 16.30 los, weil ich sonst nicht weiß, ob ich es pünktlich schaffe«, sagt Ute Walter. Nachmittags sei sie darauf angewiesen, dass aus beiden Fahrtrichtungen ein Fahrer anhalte, damit sie aus ihrer Einfahrt komme, sagt sie. Ihre Tochter, die eigentlich fünf Fahrtminuten entfernt wohne, brauche derzeit eine halbe Stunde.

»Weihestraße, Brückenstraße und Löhner Straße sind immer voll«, bestätigt Ute Walters Nachbarin. Sie lasse ihre Tochter aufgrund der Verkehrslage in Gohfeld nicht mehr allein von der Schule nach Hause laufen, das sei zu gefährlich, sagt Lisetta Meyer.

Die Baumaßnahmen dauern vermutlich bis zum Sommer an

Ute Walter sagt, sie freue sich zwar für die Bad Oeynhausener, deren Kanalstraße jetzt frei sei, »aber die haben jetzt alles zu uns rübergeschickt«, sagt sie. Das stimmt so nicht ganz, wie Sven Johanning vom Landesbetrieb Straßen NRW auf Anfrage erläutert: »Hintergrund ist, dass wir im Löhner Kreuz derzeit Arbeiten durchführen, die nur unter Ausschluss des Verkehrs möglich sind.« Daher könne man »nur die A30 über die Nordumgehung durch fahren und dann über Rehme oder die Eidinghausener Straße nach Bad Oeynhausen«, oder bereits in Löhne abfahren. »Die Baumaßnahmen werden sich vermutlich bis zum Sommer hinziehen. Das ist nicht schön, das verstehen wir, eine andere Möglichkeit sehen wir aber nicht«, sagt Sven Johanning. Es handele sich aber um eine »Belastung auf Zeit« wie er sagt: »Wenn das Löhner Kreuz fertig ist, wird sich der Verkehr normalisieren und vermutlich auch verringern.« Er sagt, er glaube, dass sich der Verkehr demnächst besser auf die Umleitungen verteile und sich dadurch entzerre.