Löhne wird im nächsten Jahr 50. Sie sind 52. Wie fühlt man sich in diesem Alter?

Bernd Poggemöller : In der Stadt läuft es sehr gut, wie sich das für einen 50iger gehört. 50 ist eine Schwelle. Man schaut, was war, was sein wird und sein könnte. Ich war bis 2015 auch Kämmerer. Wir hatten auch schwierige Zeiten. Von 1995 bis 2010 haben wir in Löhne 2500 Beschäftigungsverhältnisse verloren. Das schlägt nachhaltig auf die finanziellen Möglichkeiten der Stadt durch und erklärt, warum wir uns immer noch im Stärkungspaket Stadtfinanzen befinden. Seit 2010 sind inzwischen 1500 neue Jobs entstanden. Das ist eine gute Entwicklung.

Wir kannten in der Vergangenheit, seit 1998, eher eine Stagnation bei wichtigen Einnahmen wie Einkommens-, Gewerbe- und Umsatzsteuer. Seit 2015 haben wir dort endlich wieder eine positive und dynamische Entwicklung. Grund sind die konjunkturelle Erholung auf breiter Basis und auch mehr neue Arbeitsplätze. Wir haben Zuzüge von Unternehmen aus Branchen, die bisher unterrepräsentiert waren, so im Maschinenbau. Ein Beispiel ist die Firma Kammann im Gewerbegebiet »Am Wiehen« beziehungsweise die Firma »MBS« im Mahnerfeld.

Und wie fühlen Sie sich selbst?

Poggemöller : Ich bin fit. Ich habe 40 Jahre Handball gespielt. Das ist schon weniger geworden. Derzeit mache ich das nur noch einmal im Jahr beim 44-Stunden-Handball-Event des VfL Mennighüffen. Meine Sporttasche ist immer im Auto. Wenn es möglich ist, gehe ich schwimmen, im Frei- oder Hallenbad in Löhne. Ich muss für das Sportabzeichen noch 400 Meter in einer bestimmten Zeit schwimmen. Das würde ich dieses Jahr gerne noch schaffen.

Was wünschen Sie der Stadt zum runden Geburtstag?

Poggemöller : Löhne hat starke Ortsteile und eine Stadtmitte, die sich langsam, aber in die richtige Richtung ausbildet. Ich wünsche mir, dass Löhne noch mehr zusammenwächst. Ein wichtiger Punkt der Innenstadtentwicklung ist, im Zuge des Inte­grierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes das blaue Band der Werre mehr in die städtischen Strukturen einzubinden. Die Resonanz im Planungs- und Umweltausschuss war zuletzt gut. Wichtige Themen bleiben die Neugestaltung der Lübbecker Straße, allen voran aber die Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes für den Löhner Bahnhof, mit dem Verein. Ich gehe davon aus, dass letzteres im ersten Quartal 2019 vorliegen wird. Ein Meilenstein ist sicherlich der Beginn der Bauarbeiten an den verkehrstechnischen Anlagen am Bahnhof Löhne Anfang März 2019.

Ich hoffe auf weitere Investitionen. Die Generalsanierung des Gymnasiums mit einem veränderten Raumkonzept ist abgeschlossen. Im Schulbau können wir nun offensiver agieren als in der Vergangenheit. In den nächsten beiden Jahren haben wir vor, fast 14 Millionen Euro in die Schulen zu investieren. Dabei stehen Fragen wie diese im Mittelpunkt: Wie kann Schule digital gestaltet werden? Wie können Schule und Offener Ganztagsbetrieb enger verzahnt werden? In finanzieller Hinsicht hoffe ich, dass wir nie wieder in die Situation eines Nothaushaltes wie in den Jahren 2007/2008 geraten.

Was sind für Sie, soweit sie bereits feststehen, die herausragenden Veranstaltungen im Jubiläumsjahr?

Poggemöller : Löhne in seiner Gesamtheit ist die Stärke. Löhne hat keine Stadtmitte, die über Jahrhunderte gewachsen ist. Die Stadt wächst immer noch zusammen. Die Summe der Argumente spricht aber für den Wirtschafts- und Lebensstandort Löhne. Ein Zuggezogener hat es treffend formuliert: Erreichbarkeit von Kita, Schule, Einzelhandel und Kulturangebot sind gegeben, ebenso die Verkehrsanbindung. Diese Punkte und das vielfältige Leben wollen wir beim Jubiläum hervorheben. Nicht zu vergessen die attraktiven Bodenpreise. Zu nennen ist mit Blick auf das Jubiläum die Auftaktveranstaltung am 20. Januar in der Werretalhalle.

Aber sie müssen sich doch am 19. Januar einer sportlichen Herausforderung in der Halle des Gymnasiums stellen?

Poggemöller : Stimmt. Eine tolle Veranstaltung! Bubble-Soccer im Team, wie beim Cup des TV Obernbeck, wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich hoffe, dass ich mich vor dem 20. nicht verletze. Es stehen bislang auch noch nicht alle Veranstaltungen zum Jubiläum fest. Aber viele Löhner bringen sich hier ein. Sicher wird sich das Jubiläum auch im Programm des Oktoberfestes widerspiegeln oder bei Aktivitäten zum Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Columbus. Es geht darum, eine große Klammer um die Veranstaltungen, um Löhne zu machen. Wir wollen auf die Errungenschaften dieser Stadt aufmerksam machen.

Was sind die drei größten Herausforderungen für Löhne im Jahr 2019?

Poggemöller : Die Abwicklung großer Baumaßnahmen wird uns auch als Stadt fordern. Ich nenne neben den Hochbaumaßnahmen den Ausbau des Löhner Autobahnkreuzes, die Anbindung des Gewerbegebietes Scheidkamp oder den bevorstehenden Bau des Kreisverkehrsplatzes an der Herforder Straße. Letzteres ist ein Projekt, auf das wir seit zehn Jahren warten, auch weil wir dort einen Unfallschwerpunkt haben. Hervorzuheben sind auch die Planungen zum Radschnellweg Löhne/Bad Oeynhausen. Dazu kommen die Megathemen Digitalisierung, Mobilität und Klimaschutz.

Sie waren Gast der Festveranstaltung zur Freigabe der Nordumgehung. Was muss sich aus Löhner Sicht mit Blick auf das Projekt noch verbessern?

Poggemöller : Wir haben die Schwierigkeiten, die mit der Startphase verbunden sind und dass die Nordumgehung auch von allen angenommen werden muss. Ich wünsche mir, dass die Bauarbeiten am Löhner Kreuz gut laufen und die bei uns derzeit volleren Straßen ein bis zum Sommer begrenztes Bild sind.

Im Rückblick: Was waren für Sie die drei wichtigsten Löhner Ereignisse in diesem Jahr?

Poggemöller : Auch für uns die Freigabe der Nordumgehung, auch wenn wir für das Projekt nicht uneingeschränkt applaudiert haben. Ich zähle die Sanierung des Gymnasiums dazu. 2018 sind zu vielen Projekten planerische Schritte eingeleitet worden. Das Projekt Stadtwerke haben wir im Januar angestoßen. Es wird Anfang 2019 eine Löhner Lösung vorgestellt. Als Rechtsform ist ein Eigenbetrieb oder eine GmbH denkbar. Das muss im Stadtrat zur Diskussion gestellt werden. Das aktuelle Tätigkeitsfeld unserer Wirtschaftsbetriebe ist sehr umfangreich und hat nach meiner Auffassung die Bezeichnung Stadtwerke verdient. Gefreut habe ich mich über die Neuansiedlung von Unternehmen in Löhne.

Welche am Jahresbeginn 2018 gesteckten Ziele sind noch nicht erreicht?

Poggemöller : Ich hätte mir gewünscht, dass das Nagelsche Baugelände schneller erschlossen wird, zumal es die ersten Bauinteressenten gibt. Ich hoffe auf grünes Licht im ersten Quartal 2019, damit dort Baumaßnahmen anlaufen können. Eine Baustraße ist der erste Schritt. Es gibt einen Bedarf an Bauflächen in Löhne.

Der Prüfauftrag, in welcher Rechtsform wir unsere 450 Mietwohnungen künftig weiter entwickeln und bewirtschaften wollen, ist noch nicht abgearbeitet. Im ersten Quartal soll es dazu einen Vorschlag der Verwaltung geben.

Den steuerlichen Querverbund zwischen dem Bäderbetrieb und unseren Beteiligungen aus dem Energiebereich brauchen und bekommen wir, um im zweiten Schritt über ein Bäderkonzept nachdenken zu können.

Worüber haben Sie sich 2018 am meisten geärgert?

Poggemöller : Geärgert über nichts. Es gibt schwierige Prozesse. Einer ist die erstmalige Herstellung des Tichelbrinkes. Die Straßenausbaubeiträge und die Belastungen für die Anlieger sind in der Diskussion. Das finde ich gut. Würden Beiträge allerdings gar nicht erhoben, würde es sehr viele Begehrlichkeiten für das gesamte Straßennetz geben. Die Anlieger profitieren grundsätzlich vom Ausbau der Straße. Die Kunst ist es, eine gerechte und akzeptierte Teilung der finanziellen Aufwendungen hinzubekommen. Wir brauchen einen Mix aus allgemeinen Deckungsmitteln und Beiträgen. Die Vorteile eines jeweiligen Straßenausbaus kommen ja auch nicht allen Bürgern gleichermaßen zu Gute.

Was hat bei Ihnen 2018 die größte Freude ausgelöst.

Poggemöller : Der Haushaltsausgleich, den wir nicht nur im Haushaltsplan, sondern wahrscheinlich auch im Jahresergebnis haben werden. Das hatten wir seit vielen Jahren nicht. Ich hatte zu Jahresbeginn aufgrund der Orientierungsdaten darauf gehofft. Über den Haushaltsausgleich freue ich mich jeden Tag. Ich hoffe, dass wir das auch die nächsten beiden Jahren durchhalten. Das sollte uns in die Lage versetzen, eigenverantwortlich unsere Stadt weiter nach vorne zu bringen.

Und im privaten Bereich?

Poggemöller : Bei uns ist ein Hund eingezogen. Ich war erst skeptisch, wegen der Verpflichtungen, die man eingeht. Aber das kann man lösen. Meine Frau hat mich überzeugt. Mit »Lando«, ein Mischlingshund, bin ich jetzt nahezu jeden Abend, meist nach 22 Uhr, auf einem Spaziergang unterwegs. Das ist entspannend.

Ihr Pendant in Bad Oeynhausen, Achim Wilmsmeier, hat bereits vor Wochen erklärt, dass er bei der Kommunalwahl 2020 wieder antreten will. Wann fällt Ihre Entscheidung?

Poggemöller : Ich möchte gerne wieder zur Wahl antreten. Als Bürgermeister begonnene und auch neue Projekte zu begleiten ist schon ein großes Privileg. Alles weitere wird sich zeigen!