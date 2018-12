Von Freya Schlottmann und Eva-Lotta Dehne

Löhne (WB). Über einen möglichen Umzug der Polizei Löhne wird bereits seit längerem diskutiert. Bei seinem Weihnachtsbesuch in der Löhner Wache hat sich Landrat Jürgen Müller am Freitag nicht nur bei den Beamten bedankt und sich selbst einen Eindruck verschafft, sondern sich auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES auch zu möglichen Umzugsplänen geäußert.

Erst kürzlich hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) bekannt gegeben, dass eine Reihe von Polizeiwachen in NRW saniert werden sollen. Etwa 906 Millionen Euro werden für dieses Sanierungspaket bis 2022 zur Verfügung gestellt. Wie das WESTFALEN-BLATT vom Innenministerium erfuhr, steht auch die Polizeiwache Löhne mit auf der Liste der Wachen, die aus diesem Sanierungspaket profitieren sollen. »Diese Entscheidung des Innenministeriums und für die Löhner Polizeiwache begrüße ich sehr«, sagte Jürgen Müller. Wie die Pläne für eine möglicherweise neue Polizeiwache konkret aussehen, stehe in Anbetracht der erst frisch gefallenen Entscheidung für das Sanierungspaket allerdings noch nicht fest.

»Es besteht für die Löhner Polizeiwache aber ein großes Interesse, näher an die Innenstadt zu kommen«, sagte Dirk Zühlke, Abteilungsdirektor der Kreispolizeibehörde Herford. Seit längerem ist dafür der Bahnhof als neuer Standort der Polizei im Gespräch. »Räumlichkeiten wie zum Beispiel der Bahnhof wären von der Lage auf jeden Fall optimal«, sagte der Landrat dazu.

Der Mietvertrag für die derzeitige Wache an der Oeynhausener Straße laufe laut Müller noch bis 2023/24 und werde anschließend vermutlich nicht verlängert. »Wir haben auch noch eine 18-monatige Kündigungsfrist einzuhalten.« Bis dahin werde deshalb erst noch ausgelotet, welches innenstadtnahe Gebäude für die neue Wache tatsächlich in Frage kommt.

Sicherheit zu jeder Zeit

»Die Menschen möchten einfach immer das Gefühl von Sicherheit und eine Polizei direkt vor Ort haben«, sagte Landrat Jürgen Müller deshalb auch im Gespräch mit den Beamten bei seiner Weihnachtstour. Diese führte ihn traditionell durch den Kreis Herford. Gemeinsam mit Dirk Zühlke, Norbert Burmann, Ordnungs-Dezernent des Kreises Herford, und Kreisbrandmeister Bernd Kröger bedankte sich Müller bei den Einsatzkräften in der Polizeidienststelle Löhne, die an Weihnachten und Silvester den Dienst übernehmen. »Weihnachten ist ja für die Polizei nicht gerade ein friedvolles Fest«, erklärte Müller. Die vielen Tage im Kreise der Familie führten nach seiner Erfahrung oft zu mehr Spannung und mehr häuslicher Gewalt.

Dem konnte auch Andreas Holdmann, stellvertretender Wachleiter auf der Polizeidienststelle in Löhne, zustimmen: »Es gibt in der Weihnachtszeit bis in das neue Jahr vermehrt Suizide und oft Körperverletzungen. Die Vorfälle stehen oft auch in Verbindung mit psychischen Problemen.«

Die Dienste für die Weihnachtszeit, Silvester und Neujahr stünden bereits seit Oktober fest, sagte Stefan Göding, Wachleiter der Polizeidienststelle. »Wir haben eine kleine Denkhilfe aufgehängt – die Diensthabenden der vergangenen Jahre«, sagte er. Dann sei alles schnell klar gewesen und die Kollegen hätten sich selbst eingetragen, erklärte Göding.

Die Weihnachtstour sei auch immer eine gute Gelegenheit, sich über die Situation vor

Freuen sich über die gute Zusammenarbeit (von links): Landrat Jürgen Müller, Andreas Holdmann, Norbert Burmann, Bernd Kröger, Stefan Göding und Dirk Zühlke. Foto: Eva-Lotta Dehne Freuen sich über die gute Zusammenarbeit (von links): Landrat Jürgen Müller, Andreas Holdmann, Norbert Burmann, Bernd Kröger, Stefan Göding und Dirk Zühlke. Foto: Eva-Lotta Dehne

Ort zu informieren, erklärte Norbert Burmann. »Wichtig ist ja auch immer zu wissen, was lokal so passiert ist«, fügte er hinzu. In Löhne sei ein Höhepunkt beispielsweise die Eröffnung der Nordumgehung gewesen, sagte Landrat Müller: »Da hat die Kreispolizei besonders gute Arbeit geleistet, weil sie immer sehr zielgerichtet darüber informiert hat, auch im Internet.«

Dirk Zühlke freute sich vor allem über die gute Kooperation zwischen der Stadt Löhne, der Polizei und der Feuerwehr. »Man braucht diese gute Zusammenarbeit, um richtig für Sicherheit zu sorgen«, erklärte er.

Außerdem betont Zühlke auch das Alleinstellungsmerkmal der Polizei in Löhne, den sogenannten Pool. 20 Polizisten teilten sich nämlich seit Jahren den Wachdienst untereinander auf, ohne das konkrete Schichtpläne geschrieben werden müssten.