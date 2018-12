Von Lydia Böhne

Obwohl das Wetter am Freitag überwiegend regnerisch war, hatten die Organisatoren Glück. Auch wenn der Abend glücklicherweise trocken blieb, waren alle Besucher mit wetterfester Kleidung gut beraten. Wegen des starken Windes versagte den Musikern auf der Bühne sogar kurzzeitig der Strom. Davon ließen sich die etwa 100 Besucher aber nicht aus dem Konzept bringen. Unbeirrt fuhren sie mit dem Singen fort.

Weihnachtssingen auf dem Löhner Findeisen-Platz Fotostrecke

Foto: Lydia Böhne

»Wir haben mit Besucherzahlen zwischen fünf und 500 gerechnet. Wir sind sehr zufrieden«, sagte Eckhard Teismann mit einem Lachen. Der Pfarrer führte als Moderator durch den Abend. Für besinnliche Atmosphäre sollten neben der farbig ausgeleuchteten Bühne und dem beleuchteten Weihnachtsbaum auch Kerzen sorgen, die samt Liederheften an die Besucher verteilt worden waren.

»Leider macht uns auch hier der Wind einen Strich durch die Rechnung. Dann müssen wir eben das ausstrahlen, was das Licht eigentlich bedeuten soll«, sagte Eckhard Teismann.

Wind pustet Kerze aus

Leider hatte der Wind auch eine Kerze ausgepustet, die mit dem Friedenslicht aus der Geburtskirche in Bethlehem entzündet worden war. Zur Adventszeit bringen unter anderem Pfadfinder das Friedenslicht nach Österreich. Von dort wird es auch nach Deutschland in die Gemeinden gebracht.

Am dritten Advent ist es in Löhne angekommen. »Bis vor einer halben Stunde hat es sogar noch gebrannt«, sagte Eckhard Teismann und hielt wie zum Beweis das Windlicht mit der Kerze in die Höhe. »Wie der Name schon sagt, soll das Licht Frieden bringen. Es steht als Symbol für Jesus Christus«, fügte der Pfarrer hinzu.

Kein Bühenprogramm

Auf ein großes Bühnenprogramm hatten die Organisatoren bewusst verzichtet. Lediglich kleine Geschichten oder Anekdoten und Texte, die zum Nachdenken anregen sollten, strukturierten den Abend. Nicht fehlen durfte natürlich die Weihnachtsgeschichte. Vorgetragen wurde sie von Jost Feller vom Posaunenchor Mahnen.

Moderne Lieder steuerte der Kinderchor unter der Leitung von Uwe Stintmann bei. Den Geburtstag von Gottes Sohn besangen die Mädchen und Jungen mit den Zeilen »Wir feiern heute eine fette Party«. Ihre Worte untermalten sie am Schluss mit einem coolen »Yeah«.

Konzept überzeugt

»Mein Lieblingslied zur Weihnachtszeit ist Hallelujah«, sagte Maja. Die Zehnjährige war gemeinsam mit ihrer Mutter Jennifer Brinkmann zur Veranstaltung gekommen. Für das Gruppensingen war die Wahl der Organisatoren allerdings auf traditionelle Titel mit deutschem Text gefallen. Neben dem Klassiker »Alle Jahre wieder« oder »Ihr Kinderlein kommet« stand auch das 200 Jahre alte Lied »Stille Nacht, heilige Nacht« auf dem Programm.

Mutter und Tochter waren trotzdem von der Premiere überzeugt. »Es ist mal ein ganz besonderes Liedersingen so unter freiem Himmel«, sagte Jennifer Brinkmann. Das Wetter störte Mutter und Tochter nicht. »Dafür gib’s ja Regenjacken«, ergänzte Jennifer Brinkmann.