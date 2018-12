Von Jenny Karpe

Löhne-Gohfeld (WB). Manch ein Besucher hat das Adventskonzert in der Lukaskirche auf dem Wittel nur im Stehen erleben können. Denn zu der Veranstaltung am Sonntag waren so viele Menschen gekommen, dass selbst die Treppe und der Eingangsbereich Platz bieten mussten.