Von Renée Trippler

Im Jahr 2015 konnte der MGV sein 125-jähriges Jubiläum feiern. Damals hatte der Verein noch 19 aktive Mitglieder. Bis zuletzt war die Anzahl dann auf zehn gesunken, berichtet Wolfgang Neumann. 24 Jahre lang war der 80-Jährige Schriftführer und Chronist des Vereins. Das letzte Konzert haben die Mitglieder zum Volkstrauertag gegeben, »das war dann das Ende vom Lied«, sagt er.

Singen gehörte von Anfang an dazu

Für ihn gehörte das Singen von Anfang an dazu, erinnert er sich: »Mein Vater war immer im Gesangverein, erst in Hannover und später in Reinhausen bei Gronau.« Wolfgang Neumann selbst trat erst ein, als er in den Vorruhestand ging, und die nötige Zeit hatte, erläutert er.

»1957 sind wir nach Löhne gekommen, ich hatte eine Lehrstelle bei der Bundesbahn«, sagt er. Neumann machte eine Ausbildung zum Lokführer, arbeitete auch danach weiter in diesem Beruf. Gut bezahlte Arbeit, die jedoch kaum Zeit für Freizeitaktivitäten ließ: »Ich hatte unregelmäßigen Wechseldienst. Da war man eigentlich immer müde.«

Der Mennighüffener Verein wurde im Jahr 1890 von 16 Sängern unter Chorleiter Lehrer Reinke gegründet. In der Zeit des Ersten Weltkrieges ruhte die Chorarbeit, die dann von den Mitgliedern im Jahr 1921 wieder aufgenommen wurde. In den 1930er Jahren ging durch die Wirtschaftskrise und die daraus resultierende Arbeitslosigkeit auch die Mitgliederzahl zurück, sodass sich mehrere Vereine zusammenschlossen.

Verein hatte in 1950er und 1960er Jahren seine Hochphase

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges nahm der MGV seine Arbeit nach der langen Pause wieder auf. »Die Hochphase des Vereins war nach dem Krieg«, sagt Wolfgang Neumann. Mehr als 50 Mitglieder habe der Verein in den 1950er und 1960er Jahren gehabt. Zum 100-jährigen Bestehen habe der Bundespräsident dem Verein die Zelterplakette verliehen.

»85 Jahre lang wurde am ersten Pfingsttag gesungen. Von 2007 bis 2012 auf dem Hof bei Fründ. Da waren viele Leute, da war derbe was los«, sagt Wolfgang Neumann. Einmal in der Woche hat sich der Verein getroffen, zuletzt in der Tagesstätte am Kreuzkamp.

»Wir haben auch Ausflüge unternommen, bis vor etwa vier Jahren, zuletzt nur noch zum Spargelessen«, sagt Wolfgang Neumann. Einmal im Jahr zusammenzukommen soll künftig aber dennoch versucht werden, fügt Wolfgang Neumann hinzu.