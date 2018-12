Im Garten des betroffenen Gebäudes an der Wilhelm-Busch-Straße, Ecke Raabestraße in Löhne richten Einsatzkräfte eine Leiter auf, um so zum Dach zu gelangen. Unterdessen beobachten vermutlich Bewohner die Löscharbeiten am Haus. Foto: Rajkumar Mukherjee