Von Rajkumar Mukherjee

Löhne-Gohfeld (WB). Die große Dankbarkeit ist Christoph Schormann (45), Inhaber des Ateliers für Holzbau, und seinem Vater Alwin (77) anzumerken. Im Februar wollen sie die neue Halle der Tischlerei in Betrieb nehmen. An selber Stelle hatte zuvor im März ein Großbrand alles zerstört.

»Mit dem Wiederaufbau an unserem Firmenstandort in Löhne würden wir dann in einem Zeitraum unter einem Jahr für die Wieder-Inbetriebnahme bleiben, und das eins zu eins. Und darüber bin ich äußerst zufrieden«, sagt Christoph Schormann.

Am Samstagabend, 3. März, war der Großbrand ausgebrochen. Etwa 200 Feuerwehrleute aus Löhne sowie den Kreisen Herford und Minden-Lübbecke kämpften darum, den Brand einzudämmen. Die Konsequenzen waren erheblich: Die Betriebsstätte der Tischlerei wurde zerstört – sowie auch die Wohnung von Alwin Schormann. »In wenigen Stunden habe ich das Ergebnis von 40 Jahren Arbeit verloren. Was das bedeutet, kann man sich kaum vorstellen«, sagt er.

Anderer Tischlermeister stellt Werkstatt zur Verfügung

Doch es ging weiter: Unmittelbar nach dem Feuer erklärte sich Tischlermeister Werner Lohmeyer, Inhaber von Becker Fenstertechnik in Herford, bereit, Teile seiner Firma als Produktionsstandort zur Verfügung zu stellen. »Das rechne ich ihm sehr hoch an, weil es nicht selbstverständlich war. Es ist ja auch nicht so einfach, verschiedene Produktionsprozesse unter einem Dach unterzubringen. Wir konnten direkt weiter produzieren. Und letztlich ist aus der Zusammenarbeit eine Freudschaft entstanden, auch zwischen den Mitarbeitern«, sagt Christoph Schormann.

Aber auch die Familie Schormann hielt zusammen: So stellte beispielsweise Christoph Schormanns Bruder Matthias (51) seinen eigenen Tischlerbetrieb zur Verfügung. Und auch Schwester Catrin (47) half noch intensiver in der Verwaltung mit. Für Alwin Schormann bedeutete es zudem die Rückkehr als Betriebsleiter: Die hatte er bereits 1996 an Sohn Christoph übertragen. »Mein Vater hat mir den Rücken freigehalten, was mir sehr geholfen hat. Sonst hätte ich mich nicht um den Wiederaufbau kümmern können«, sagt Christoph Schormann.

Neue 1200 Quadratmeter große Betriebshalle

Auf dem Firmengelände ist eine neue, etwa 1200 Quadratmeter große Betriebshalle entstanden. Neue Maschinen sind bereits gekauft. Sie stehen zu einem Teil noch im Ausweichquartier in Herford und müssen in den nächsten Wochen nach Löhne gebracht und installiert werden. Ein Breitband-Schleifer steht aber schon in Löhne, eine neue Hightech-Säge der Firma Altendorf (Minden) ist noch verpackt. Stilecht – für einen Tischlereibetrieb – sind übrigens Dielenboden-Elemente zwischen Obernkirchener Sandstein verlegt.

Der Fachbetrieb bietet eine Tischlerei, eine Zimmerei und den Hausbau an. »Im Grunde sind wir eine kleines Sägewerk«, sagt Alwin Schormann und schmunzelt.

Nach wie vor 15 Mitarbeiter in der Firma tätig

Einer wichtigen Frage habe sich Familie Schormann beim Wiederaufbau der Betriebsstätte stellen müssen: Inwieweit die Abläufe automatisiert werden sollen. Die Inhaber entschieden sich dagegen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil nach wie vor 15 Mitarbeiter in der Firma tätig sind. Auch ihnen gilt der Dank von Familie Schormann. »Sie haben nach dem Brand sofort mitgezogen und angepackt«, sagt Alwin Schormann. Insgesamt ist mit dem Neubau eine Investition von einigen Millionen Euro verbunden.

In den Dank für ihren Einsatz und die Unterstützung schließt Familie Schormann besonders auch die Kräfte der Feuerwehren sowie Bürgermeister Bernd Poggemöller mit ein. »Die Feuerwehrleute, Herr Poggemöller, aber auch die Mitarbeiter des Bauamts haben sich sehr bemüht. Viel Verständnis zeigten zudem unsere Kunden«, sagt Alwin Schormann.

Ein großes Firmenfest zur Wiedereröffnung mit allen Beteiligten soll es dann nach der Betriebseröffnung geben.