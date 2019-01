Von Claus Brand

»Wir hätten auch 550 Tickets verkaufen können. Das wäre kein Problem gewesen«, sagte im Gespräch mit dieser Zeitung Michael Müller von M & S-Veranstaltungen, in Zusammenarbeit mit der Stadt Ausrichter der Party. Mit seinem Partner Peter Steinhardt hat Müller die Regiefäden für die Organisation der Party gezogen.

Mehr Karten für die Silvesterparty 2018 anzubieten sei aber nicht möglich gewesen, »weil wir das dafür notwendige Servicepersonal an diesem Abend nicht zur Verfügung gehabt hätten«, führte Müller weiter aus. M & S baue bei seinen Veranstaltungen, so zum Beispiel auch beim Service im Zelt des Oktoberfestes, der wohl größten Veranstaltung dieser Art in Löhne, auf einen Kreis von 70 Kräften im Service. Müller: »In der Mehrheit sind es Frauen, die dies beim Termin Oktoberfest organisieren können.« Am Silvesterabend stehe aber naturgemäß und auch verständlicherweise die Familie im Vordergrund.

Viel Lob für die Veranstaltung

Das M & S mit dem Konzept für die aktuelle Silvesterparty offenbar richtig lag, bewiesen die Reaktionen. Michael Müller: »Wir haben viel Lob für die Organisation und auch die Dekoration bekommen.« Am Neujahrsmorgen habe ihn eine E-Mail erreicht, über die er sich sehr gefreut habe. Ein Paar habe sich darin »für die spitzenmäßige Silvesterparty« bedankt. Es sei eine tolle Organisation gewesen, verbunden mit dem lobenden Hinweis: »Wo gibt es schon Gläser und Sekt an den Tisch und das noch vor 24 Uhr? Tolle Bedienung, tolle Musik und super Pizza im Foyer.«

Unter den Gästen war auch die Familie Tschöpe aus Obernbeck. Familienvater An­dreas Tschöpe (49): »Wir wollen einfach zusammen einen schönen Jahresabschluss

Silvesterpartys in Bad Oeynhausen und Löhne Fotostrecke

Foto: Claus Brand

genießen.« Mit »Wir« waren seine Frau Susanne (46), der jüngste Sohn Henri (11) sowie das befreundete Ehepaar Manuela und Thomas Guntelmann aus Oetinghausen gemeint. Gemeinsam hatten sie einen Tisch reserviert. Thomas Guntelmann: »Wir hatten uns jetzt zwei Monate nicht gesehen. Jetzt zusammen zu feiern, ist wunderschön.« Die Tschöpes konnten sogar zweimal den Jahreswechsel feiern. Der älteste Sohn Jan-Cedric hält sich zur Zeit in Perth (Australien) auf. Dort begann das neue Jahr einige Stunden zuvor. Zusammen zur Party gekommen waren Kerstin Steinhardt (54) und Andrea Bläute-Ohlendorf (52), beide aus Löhne-Bahnhof. Ihre Motivation: »Wir wollen einfach mal wieder mit vielen netten Leuten aus Löhne Silvester feiern und vor allem auch Tanzen.«

Silversterparty zum Jubiläumsabschluss

Schon im Mai hatten sich Stadt und M & S-Veranstaltungen nach Müllers Angaben verständigt, nach vier Jahren Pause als Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr diese Party auf die Beine zu stellen. Michael Müller stufte die Chancen für eine Fortsetzung des Partygeschehens zum Jahreswechsel 2019/2020 vor der Party als eher gering ein. Das Lob der Besucher ließ ihn aber nach dem Jahreswechsel ins Grübeln kommen. »Vielleicht ist eine Silvesterparty 2019 ein guter Abschluss des Jubiläumsjahres. Entschieden ist aber nichts«, erklärte er am Dienstag.

Den Service in der jüngsten Silvesternacht stellte ein Team aus 13 Mitarbeitern sicher.