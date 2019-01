Von Gabriela Peschke

»Die intensivste Probenphase liegt noch vor uns«, sagt der Leiter des Ensembles Hans-Wilhelm Homburg und lächelt verschmitzt in die Runde. Zustimmendes Nicken von den anwesenden Spielern. »Wir haben bisher das Stück in verteilten Rollen gelesen und uns in die Figuren eingefunden«, ergänzt Annette Lindemann und fügt hinzu: »Die letzten zwei Wochen waren auch schon ganz schön anstrengend. Und wenn es abends 22 Uhr war, war noch nicht wirklich Schluss.« Das hört sich nach viel Arbeit an. »Aber es macht wahnsinnig viel Spaß«, versichert Laienspieler Dirk Windmann – und erntet dafür die Zustimmung seiner Mitspieler.

Zehn Mitwirkende auf der Bühne

Insgesamt zehn Personen bringen an sieben Aufführungstagen (siehe Infokasten) im Februar und März das erste Bühnenstück des Amerikaners Woody Allen auf die Bühne des Gemeindehauses und der Werretalhalle. Ausgewählt wurde die süffisante Komödie weniger wegen des bekannten Autors als vielmehr, weil Handlung und Spielerzahl passend für die Mitwirkenden schienen, wie Annette Lindemann erläutert. Sie wird eine der größeren Rollen bekleiden.

»Wir wechseln gern zwischen ernsteren und lustigen Stücken. Nun folgt nach ›Ein Haufen Lügen‹ im Vorjahr wieder etwas Humorvolles«, fügt Spielerin Marie-Luise Hagemeier hinzu, die seit 2002 in der Theatergruppe mitmacht. Zu lachen gibt es offenbar genug in dem neuen Stück, das in der amerikanischen Botschaft eines fiktiven und totalitären kommunistischen Landes spielt: Die Botschafterin muss wegen einer dringenden Verpflichtung ihren Sohn stellvertretend ins Amt beordern, der jedoch aus lauter Tollpatschigkeit von einem Desaster ins nächste gerät. Eine asylsuchende amerikanische Familie, Probleme mit dem Geheimdienst, ein ominöser Pfarrer und schließlich der angekündigte Besuch des Sultans von Bashir – all das überfordert den chaotischen Stellvertreter und setzt das Bühnenstück unter Spannung.

Anspielunge auf die aktuelle Politik »rein zufällig«

»Es geht da ganz schön schwungvoll zu – und manchmal auch krawallig«, verrät Mitspielerin Silke Blutte. Jedenfalls seien Anspielungen auf aktuelle politische Gegebenheiten »rein zufällig«, wie Hans-Wilhelm Homburg mit Blick auf das Skript von 1966 versichert. Zur Vorbereitung gehören neben professionellem Coaching durch einen befreundeten Theaterpädagogen auch die Gestaltung von Bühne und Kostümen, für die die Mitspieler selbst verantwortlich sind.

»Viele aus unseren Familien sind inzwischen genauso theaterbegeistert wie wir und helfen, wo sie können«, sagt Annette Lindemann, deren Mann bei den Requisiten unterstützt. Auch ihre Nichte Ilsa Maria Graf hat Lindemann schon mit dem »Theatervirus« angesteckt: Die 21-Jährige ist seit vier Jahren dabei und jüngstes Mitglied im Ensemble.

Dennis Wenschinek kümmert sich um Tontechnik und Effekte

Auch der Sohn von Souffleuse Heike Baurichter engagiert sich. Er regelt die Beleuchtung und unterstützt damit Dennis Wenschinek, der für Tontechnik und Effekte verantwortlich ist.

»Es fühlt sich manchmal an, als wären wir alle eine große Familie«, versichert Hans-Wilhelm Homburg, der sich als ein Mann der ersten Stunde besonders über einen runden Geburtstag, nämlich das 40-jährige Bestehen der Laienspielgruppe, in diesem Jahr freut.

Die Aufführungstermine auf einen Blick

Die Aufführungen im Gemeindehaus Obernbeck sind samstags am 23. Februar (Premiere) sowie am 2. und 9. März jeweils um 20 Uhr und sonntags am 3. und 10. März um 18 Uhr. Die Aufführungen in der Werretalhalle sind am Freitag und Samstag, 29. und 30. März, jeweils um 20 Uhr.

Karten können unter anderem vorbestellt werden unter: 0151/21045265 (mobiles Kartentelefon), 05732/2204 (Gemeindebüro Obernbeck), 05732/100556 (Kulturbüro Löhne, für Aufführungen in der Werretalhalle) sowie per E-Mail an theko@onlinehome.de. Der Eintritt kostet zwölf Euro für Erwachsene (AK 14 Euro) und sechs Euro für Schüler und Studenten (AK sieben Euro).