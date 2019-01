Von Sonja Gruhn

Löhne (WB). Wer in Löhne ein Eigenheim errichten möchte, findet derzeit in den meisten Ortsteilen der Stadt nicht nur geeignete Grundstücke, sondern erhält auch wertvolle Tipps durch die aktualisierte Broschüre »Bauinformationen«.

Die Broschüre, die in einer neuen Auflage von 1500 Exemplaren herausgegeben wurde, hat federführend Sylvia Brüggemann vom Löhner Amt für Stadtentwicklung gestaltet. »Wir versuchen darin, die ganze Palette an Themen abzubilden, die potenzielle Häuslebauer interessieren könnte, oder auch Eigentümer von Immobilien, die vorhaben, ihre Gebäude zu sanieren beziehungsweise zu optimieren, beispielsweise bezüglich der Barrierefreiheit«, sagt Sylvia Brüggemann.

Broschüre dient zur Orientierung

Aktualisiert wurden die Inhalte der 60 Seiten umfassenden Broschüre bezüglich Veränderungen bei den Baugebieten, teilweise aber auch rechtliche Bereiche betreffend. »Die Broschüre gibt eine Orientierung, was beispielsweise alles zu beachten ist und was auf denjenigen, der bauen möchte, alles zukommen kann«, fügt Wirtschaftförderer Ulrich Niemeyer hinzu.

Und das ist eine ganze Menge. So gibt es Angaben zu baurechtlichen Vorgaben und zahlreiche wertvolle Tipps. »Dazu gehören auch Förderungsmöglichkeiten«, sagt Sylvia Brüggemann. Für jede Rubrik seien zudem die entsprechenden Ansprechpartner mit Aufgabenbereichen und Telefonnummern zu finden, außerdem eine Übersicht über die Behörden, die in solchen Fällen zuständig sind, sowie verschiedene Internetadressen, die für Bauinteressierte oder Eigentümer interessant sein könnten. »Die Broschüre ersetzt aber nicht die Nachfrage beim Amt oder den Gang zum Architekten«, betont Niemeyer.

Informationen zu Wohnbaugebieten

Weitere Rubriken beziehen sich auf Wohnbaugebiete sowie Gewerbegebiete in Löhne. Aufgeführt sind aktuell noch verfügbare Grundstücke beziehungsweise bereits erschlossene. Ulrich Niemeyer nennt dazu einige Beispiele: »An der Rüscherstraße in Gohfeld gibt es noch einige wenige bereits erschlossene Bauplätze. Auf dem ehemaligen Nagelgelände in Halstern werden es nach der Erschließung, die noch ansteht, knapp 20 sein. An der Schierholzstraße besteht bereits das Baurecht für acht Grundstücke. Dort gibt es bereits einen interessierten Erschließungsträger. Die Wietbrede in Mennighüffen ist in der Vermarktung. Das Gelände ist bereits erschlossen, und es sind auch noch einige Grundstücke verfügbar.«

Es sei im Interesse der Stadt, nach Möglichkeit in allen Ortsteilen Baugrundstücke anbieten zu können. Derzeit müssten die Ortsteile Obernbeck und Löhne-Ort dahingehend noch entwickelt werden. Auch seitens der Stadt Löhne gebe es Überlegungen, Bauplätze selbst zu entwickeln und zu vermarkten. »Dafür müssten wir allerdings geeignete Flächen finden, die wir kaufen können und diese entsprechend erschließen. Erst am Ende dieses langen Prozesses könnten wir dann mit finanziellen Rückflüssen rechnen«, sagt Niemeyer.

Auch die Stadt will nach geeigneten Grundstücken Ausschau halten

Die Grundstückssuche soll demnach demnächst beginnen. Allerdings müssten die Flächen eine ausreichende Größe haben. »Wohngebiete wären erst ab etwa 15 Bauplätzen interessant, sonst wäre der Aufwand zu groß«, sagt der Wirtschaftsförderer.

Die Broschüre, die sich allein durch Werbung finanziert, ist im Rathaus der Stadt Löhne erhältlich, ebenso im Kulturbüro Löhne, der Stadtbücherei und den Löhner Wirtschaftsbetrieben. Darüber hinaus liegt sie beim Kreis Herford und der Immobilien GmbH der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford in Bad Oeynhausen aus. Ebenso sind die Bauinformationen im Internet über die Homepage der Stadt Löhne zu finden (www.loehne.de).