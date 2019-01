Von Jenny Karpe

Löhne (WB). Status Quo und AC/DC haben die Werretalhalle besucht: In der Reihe »Löhne rockt« haben die Coverbands Quotime und Black/Rosie - The female Tribute to AC/DC zwei Legenden des Hardrock ihren Tribut gezollt.

»Dieses Lied habe ich schon im Kinderwagen gehört – zumindest bin ich mir da ziemlich sicher«, scherzte Kai Uwe-Scheffler, Sänger von Quotime, am Samstag. Und schon spielte seine Band »Pictures of Matchstick Men« von 1968. Seit zehn Jahren lassen Quotime ein Stück der Rockgeschichte aufleben. Zu ihrem Programm gehören Hits von Status Quo wie »In The Army Now« und »Whatever You Want«, aber auch unbekanntere Stücke.

Lia (5) genießt Hardrock mit Gehörschutz

Musikerinnen huldigen AC/DC Fotostrecke

Foto: Jenny Karpe

Zum Abschluss ihrer Show stellte Kai-Uwe Scheffler seine Bandkollegen dem Publikum vor – angeblich stamme Gitarrist Stefan Furtner aus Schweden, Schlagzeuger Michael Schreiner aus Polen. Tatsächlich kommen die vier Musiker aus Sachsen-Anhalt. Trotzdem glaubte man Kai Uwe-Scheffler gerne, als er zum Abschluss des Abends rief: »Und ich komme aus Löhne!«

»Die Musiker sind wirklich nah am Original, ich gehe gerne zu ihren Konzerten«, sagte Harald Brockmeyer aus Bad Oeynhausen lobend. Er hat AC/DC 1979 zum ersten Mal live gesehen – damals noch als Vorband von The Who. Seitdem ist er Fan und hat auch seinen Sohn angesteckt. »Mein erstes AC/DC-Konzert habe ich schon als Kind besucht«, sagte Marco Brockmeyer. Mittlerweile ist auch er selbst Vater: Tochter Lia (5) durfte ebenfalls mit aufs Konzert, aber mit Gehörschutz und nicht die ganze Nacht lang.

Als Black/Rosie auf die Bühne kam, war es schon 22.30 Uhr, der Saal aber kein bisschen leerer. Auch ohne AC/DC-typische Feuershow versprühte die fünfköpfige Band Funken.

»Gelegentlich hat das Publikum Vorurteile gegen uns, weil wir eine reine Frauenband sind. Aber nach dem ersten Song haben wir in der Regel alle überzeugt«, kündigte Lead-Gitarristin Gabi Neitzel an. Während die fünf Frauen bei Auftritten headbangen, schreien und auf Knien über die Bühne rutschen, geht es ansonsten harmonisch zu. »Wir reisen und warten viel, da ist Harmonie besonders wichtig – bei uns klappt das aber sehr gut«, sagte Rhythmus-Gitarristin Dörte Baumeister. Die Band ist vor allem im deutschsprachigen Raum gefragt, aber auch im Ausland.

Konzerte der Reihe »Löhne rockt« ein fester Termin

»Die Auftritte bei der Kieler Woche und dem 115. Geburtstag von Harley Davidson in Prag sind bei uns besonders hängen geblieben«, sagte Schlagzeugerin Dajana Berck. »Aber der bisherige Höhepunkt war ein Kirchenkonzert auf der kleinen Insel Werder. Das muss man sich mal vorstellen – fünf schwarz gekleidete Hardrockerinnen spielen dort, wo es sonst sehr friedlich zugeht.« Auch in Löhne sorgten Lieder wie »High Voltage«, »Highway To Hell« und »TNT« für Stimmung.

Mittlerweile sind die Konzerte der Reihe »Löhne rockt« ein fester Termin im Januar. Vergangenes Jahr war die AC/DC-Coverband Big Balls aufgetreten. Nun waren es gleich zwei Bands. »Mein Sohn hat mich auf die Idee gebracht, diese beiden Bands einzuladen – zuvor hatten wir ja immer nur eine Gruppe bei ›Löhne rockt‹ zu Gast. Besser hätten wir es heute Abend kaum treffen können«, sagte Michael Müller von M&S-Veranstaltungen. Für die Phil-Collins-Tribute-Band True Collins am 9. Februar gebe es übrigens nur noch Restkarten. Am 9. März sorgt zudem die Band Sexxy aus Porta Westfalica für Westernhagen-Gefühle. Tickets gibt es im Kulturbüro Löhne und im Internet.