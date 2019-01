Zusammen wollen Kristin Schwagmeier (von links), Dieter Stelmaszek und Andree Gleißner den Wechsel an der Führungsspitze der »Berolina-Klinik« stemmen. Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Löhne-Gohfeld (WB). Mit einem guten Gefühl verabschiedet sich Dieter Stelmaszek nach 13 Jahren als Geschäftsführer der »Berolina Klinik« in den Ruhestand. Seinem Nachfolger Andree Gleißner übergibt der 68-Jährige nach eigener Aussage einen »geordneten Betrieb«. Ergänzt wird das neue Führungsteam durch Kristin Schwagmeier als stellvertretende Geschäftsführerin.

Dieter Stelmaszek blickt auf ereignisreiche Jahre zurück. Mit Hilfe einer Neustrukturierung hatte sich die »Berolina Klinik« 2006 aus einer Abwärtsspirale retten können. Mehrere Kliniken der Lielje-Gruppe, der einst auch die »Berolina Klinik« angehörte, waren in die Insolvenz gegangen. Seit 2016 der letzte Teil der Umstrukturierung vollzogen wurde, wird die Einrichtung in Gohfeld als Einzelklinik geführt.

»Wir haben nur noch eine geringe Schuldenbelastung«, sagt Dieter Stelmaszek. Seit 2006 ist die Klinik mit 281 Betten voll belegt. 150 Kommanditisten halten Anteile der Klinik. »In den Bereichen Psychosomatik und verhaltensmedizinische Orthopädie spielen wir inzwischen ganz oben mit«, fügt Dieter Stelmaszek hinzu.

»Ergebnis ist wie ein Abschlusszeugnis«

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hatte 2017 eine gutachterliche Bewertung durchgeführt und der Klinik bis 2026 gute Jahresergebnisse vorausgesagt. »Dieses tolle Ergebnis ist wie ein Abschlusszeugnis für meine Arbeit«, sagt Dieter Stelmaszek.

Obwohl der Gedanke an den Ruhestand schon länger im Raum stand, habe der 68-Jährige mit der Suche nach einem Nachfolger bewusst gewartet, bis fest stand, dass die Einrichtung dauerhaft als Einzelklinik bestehen kann. Stelmaszeks Engagement endet zum 1. April. Der scheidende Geschäftsführer wechselt dann in den Beraterstatus. »Meine Aufgabe wird es sein, Nutzungsalternativen für die alte ›Berolina Klinik‹ zu suchen«, erläutert Dieter Stelmaszek.

Seit dem 2. Januar ist sein Nachfolger Andree Gleißner bereits im Dienst. Der gelernte Krankenhausbetriebswirt ist 52 Jahre alt, ledig, hat keine Kinder und wohnt in Hameln. 25 Jahre lang war er bei den Kliniken der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bund in Bad Pyrmont beschäftigt. 20 Jahre davon als kaufmännischer Direktor. Die »Berolina Klinik« sei ihm bekannt gewesen. Über die Entscheidung, aus dem öffentlichen Dienst in die Privatwirtschaft zu wechseln, habe er lange nachgedacht.

Berufliche Herausforderung gesucht

»Ich kenne das Reha-Geschäft und habe mich in Bad Pyrmont sehr wohlgefühlt. Trotzdem habe ich eine berufliche Herausforderung gesucht«, sagt Andree Gleißner. Es sei ihm wichtig gewesen, mit seinem bisherigen Arbeitgeber gut auseinanderzugehen, nicht zuletzt deshalb, weil die DRV Bund der Hauptbeleger der »Berolina Klinik« ist.

Eine Herausforderung seines neuen Jobs sei es laut Andree Gleißner, die gut am Markt positionierte Klinik sicher in die Zukunft zu führen. »Ich möchte die Kontakte zu den Belegern pflegen und den Anforderungen der Kostenträger nachkommen«, ergänzt der 52-Jährige. Ein neues Vergabeverfahren für Rehaplätze fordere hohe Qualitätsstandards.

»Wir möchten im Klinik-Ranking im oberen Viertel mitspielen«, bringt es der Geschäftsführer auf den Punkt. In seiner ersten Woche sei er von den 215 Mitarbeitern gut aufgenommen worden. »Es herrscht ein sehr familiärer Umgang, den ich auch mit meiner Unternehmenskultur pflege«, ergänzt Gleißner. Gespräche mit allen Abteilungen sollen ihm helfen, in der Anfangszeit einen Gesamtüberblick über das Haus zu bekommen.

Kristin Schwagmeier wird Stellvertreterin

Bis Ende März wird Dieter Stelmaszek seinem Nachfolger bei seinem Einstieg beistehen. Unterstützung im Führungsteam steuert außerdem Kristin Schwagmeier bei. Die bisherige, erfahrene Marketingleiterin wird stellvertretende Geschäftsführerin. »Ich brauche jemanden, der sich auskennt«, meint Andree Gleißner. Ergänzt wird das Team durch Norbert Schöbel als Prokurist. »Die drei werden das gut hinkriegen«, ist sich Dieter Stelmaszek sicher.