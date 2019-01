Wer zieht im nächsten Jahr im Löhner Rathaus ein? Nachdem diese Zeitung exklusiv berichtet hat, dass die SPD 2020 erneut Amtsinhaber Bernd Poggemöller als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken will, äußern sich nun die anderen Parteien. Foto: Sonja Gruhn/Archiv

Löhne (WB/sg). Nachdem die Sozialdemokraten angekündigt haben, den amtierenden Bürgermeister Bernd Poggemöller (SPD) als Spitzenkandidaten im kommenden Jahr erneut ins Rennen um den Bürgermeisterposten schicken zu wollen, hat diese Zeitung auch bei den anderen in Löhne vertretenen Parteien nachgefragt.

CDU

»Wir führen derzeit Gespräche. Die sind auch schon sehr konkret. Namen können aber noch nicht genannt werden«, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Florian Dowe. Vorbehaltlich der Zustimmung der Vorsitzendenkonferenz sei Mitte des Jahres mit einem Ergebnis zu rechnen. Dass die SPD Bernd Poggemöller zu ihrem Kandidaten ernennt, davon sei auszugehen gewesen.

»Zwischen unserer Fraktion und dem Bürgermeister gibt es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit Anliegen können wir auf ihn zukommen. Und bei Dringlichkeitsentscheidungen ist Bernd Poggemöller auch schon auf die CDU zugekommen. Trotz der guten Zusammenarbeit wünschen wir uns dennoch einen Bürgermeister aus unseren eigenen Reihen«, macht Dowe deutlich.

Die CDU hatte 2015 mit Kandidatin Ricarda Hoffmann lediglich gut 36 Prozent der Stimmen einfahren können. Damit landete sie weit abgeschlagen hinter Bernd Poggemöller mit gut 55 Prozent.

LBA

Bei der Löhner Bürger-Allianz (LBA) gebe es gegenwärtig noch keine Überlegungen, wie das Thema Bürgermeisterwahl konkret gestaltet und begleitet werden soll, wie der Fraktionsvorsitzende Dr. Hermann Ottensmeier mitteilt. Damit lässt er auch die Frage einer möglichen Kandidatur seitens der LBA offen.

»Menschlich haben wir einen guten Eindruck von Bernd Poggemöller. Der LBA sind aber Inhalte wichtig. Da sehen wir ein großes Problem«, sagt Ottensmeier und nennt in diesem Zusammenhang drei Punkte: die Verkehrssituation, die Schulpolitik bezüglich der ungeklärten Zügigkeit der Schule in Löhne-Ort sowie die Aufforstung, die auch außerhalb der Löhner Stadtgrenzen möglich sein soll. »Wir würden eine Unterstützung des Bürgermeisters an den Inhalten festmachen«, sagt Ottensmeier.

Linke

Ulrich Adler, Vorsitzender der Fraktion Die Linke, war 2015 selbst Kandidat für die Wahl gewesen, gelangte aber mit lediglich gut vier Prozent der Stimmen knapp auf den dritten Platz vor dem vierten unabhängigen Kandidaten im Bunde. Nach der Wahl hatte Adler, der 2015 zum fünften Mal für das Bürgermeisteramt kandidiert hatte, angekündigt, dass es wohl das letzte Mal für ihn gewesen sei und er auf den Nachwuchs hoffe.

»Wir haben uns noch nicht definitiv festgelegt. Die Linke wird aber auf jeden Fall einen Kandidaten aufstellen«, sagt Adler auf Nachfrage. Schließlich wolle die Fraktion ihre Anliegen die Investitionen in die Infrastruktur betreffend weiter verfolgen.

»Wir erwarten auch von Bernd Poggemöller ein Umdenken bezüglich des Ausbaus der Radwege und Schulen, des Bahnhofes sowie des Personals in der Verwaltung. Dort muss es mehr Leute geben, damit die Gelder, die von Bund und Land zur Verfügung gestellt werden, auch genutzt werden können.«

FDP

Die FDP werde, wie auch schon bei der Wahl 2015, keinen eigenen Kandidaten aufstellen. So viel kann Ratsherr Uwe Neuhaus für seine Partei mitteilen. »Wir haben uns aber ansonsten noch nicht weiter mit dem Thema beschäftigt«, sagt er.

Grüne

Wie berichtet, hatte Silke Glander-Wehmeier, Vorsitzende der Fraktion Die Grünen, mitgeteilt, dass derzeit noch über eine Kandidatur diskutiert werde.