Bürgermeister Bernd Poggemöller freut sich auf die Matinee, die anlässlich des 50. Geburtstages der Stadt Löhne am Sonntag, 20. Januar, in der Werretalhalle veranstaltet wird. Die 280 geladenen Gästen erwartet ein vielseitiges Programm mit der Botschaft: »Wir sind eine junge und moderne Stadt.« Foto: Renée Trippler

Von Renée Trippler

Löhne (WB). Vor 50 Jahren wurde aus den Gemeinden Gohfeld, Mennighüffen, Obernbeck, Löhne-Ort und Ulenburg die Stadt Löhne. In diesem Jahr feiert die Stadt ihr Jubiläum – los geht es am Sonntag, 20. Januar, mit einer Matinee in der Werretalhalle.

Geschichte, Gegenwart, fast Unbekanntes und Zukunftsideen

Zu der Auftaktveranstaltung der Geburtstagsfeier hat die Stadt neben Löhner Bürgern auch interessante Talk-Gäste eingeladen. Mit den Gästen sollen »ein bisschen Geschichte, Gegenwart, fast Unbekanntes und Zukunftsideen« reflektiert werden, heißt es in der Einladung. Bürgermeister Bernd Poggemöller sagt, er freue sich auf die Veranstaltung: »Uns geht es darum, das Wir-Gefühl, das es hier in Löhne gibt, hervorzuheben und was die Stadt in der Summe zu bieten hat.«

Die Veranstaltung wird rund um die Talkblöcke von verschiedenen Künstlern, unter anderem musikalisch, gestaltet. Die Youtuberin Nihan und der Journalist und Theologe Daniel Schneider aus Löhne werden die Veranstaltung moderieren.

280 Gäste werden erwartet

Eingeladen worden sei ein Querschnitt der Menschen in Löhne, sagt Stadtsprecherin Ursula Nolting. »Wir haben Vereine eingeladen, Unternehmer, Löhner Bürger und natürlich Paten des Projektes, die sich bereits darum kümmern.« Insgesamt 280 Gäste werden bei der Matinee am Sonntagvormittag dabei sein.

In den Talkrunden werden die geladenen Gäste aus den entsprechenden Bereichen sich zu den Themenfeldern Geschichte und Politik, Sport und Kultur sowie Wirtschaft austauschen. »Es geht um die Gebietsreform, wie Löhne sich zusammengefunden hat und darum was Löhne ausmacht«, sagt Ursula Nolting. Es seien beispielsweise Ratsmitglieder dabei, die den ersten Stadtrat erlebt haben und »die Fäden mitgezogen haben«.Ursula Nolting: »Wir wollen ein paar Facetten von Löhne zeigen, wie unterschiedlich die Menschen hier Leben und wie toll trotzdem die Gemeinschaft ist.«

Musikalische Unterhaltung zwischen den Talkrunden

Talkgäste sind neben Bürgermeister Bernd Poggemöller unter anderem Marga Kämper, die erste Frau im Rat 1975 und stellvertretende Bürgermeisterin, Stadtarchivar Mathis Nolte sowie Dirk Hinke vom Kulturbüro, Diskuswerferin Kristina Pudenz und die Unternehmer Detlef Baumann von Bauformat und Manfred Wippermann von Nolte Küchen.

Zwischen den Talkrunden werden die Musiker Julian Adler und Romina Markmann auftreten. Julian Adler aus Bünde wurde durch seine Teilnahme an der TV-Sendung »The Voice of Germany« bekannt. Romina Markmann war in der Spielzeit 2017/2018 in dem Musical »Hairspray« in Dortmund zu sehen. Auch dabei sind Puppenspieler Andreas Förster und Poetry-Slammerin Röthlinger.