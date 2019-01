Von Renée Trippler

»Solange ich das noch kann, mache ich weiter«, sagt der 88-Jährige. Er war schon mit von der Partie, bevor der Wochenmarkt auf den Findeisenplatz umzog. »Wir waren vorher auf dem Schulhof von der Grundschule« erinnert er sich. »Wir bieten frische Fische an, geräucherte und Filets.« Die Forellen, die Günter Althoff auf dem Wochenmarkt verkauft, stammen aus der eigenen Aufzucht, aus einem seiner 13 Teiche. »Mein Sohn betreibt die Zucht hauptberuflich«, sagt er. Das Hauptgeschäft sei zuhause, dazu fahre man noch zu verschiedenen Wochenmärkten nach Löhne, Lübbecke und Espelkamp.

Bürgermeister Bernd Poggemöller gratuliert ihm am Freitag persönlich zum Geburtstag und dankt ihm dafür, dass er »die 20 Jahre in Löhne durchgehalten« habe. Er sei zuversichtlich: »Wir sind guter Dinge, dass es weitergeht.

Auch Familie Stuke ist seit 14 Jahren dabei

Auch Familie Stuke aus Löhne ist schon lange auf dem Wochenmarkt. »Wir sind seit 14 Jahren dabei, mein Sohn macht in zweiter Generation weiter«, sagt Renate Stuke. Auch auf ihrem Hof verkaufen die Stukes Gemüse, Milchwaren, Eier und Fleisch. »Dienstags und donnerstags ist der Hofladen geöffnet, ansonsten verkaufen wir auch auf dem Wochenmarkt in Vlotho«, erläutert Sohn Christian. Trotz des ungemütlichen Wetters finden viele Kunden am Freitag ihren Weg auf den Findeisenplatz. Eine Stammkundin des Löhner Wochenmarktes ist unter anderem Doro Schröder. »Ich kaufe unheimlich gerne um diese Zeit hier den Rosenkohl, der ist nirgendwo besser«, sagt sie am Stand der Stukes. Ihr gefalle außerdem der Service auf dem Wochenmarkt: »Ich bin schon vor der Öffnungszeit hier und werde trotzdem bedient.«

Dieter Möller aus Löhne, sagt, er kaufe seine Wurst gerne auf dem Markt, »weil die hier am besten schmeckt.«

Neben Günter Althoff und Familie Stuke sind Werner und Louise Klemme mit Honig aus der eigenen Imkerei und Norbert Bökhaus mit Pferdefleischwaren auf dem Markt vertreten. »Normalerweise sind wir zu dritt oder zu viert. Und ab und zu haben wir auch einen Messerschleifer dabei«, sagt Christian Stuke.