Die Figuren, die Andreas Förster (Foto) und Christian Bauer in ihren Puppenspielen nutzen, haben sie größtenteils in ihrer Werkstatt selbst gebaut.

Von Freya Schlottmann

Egal ob für Kinder, für Erwachsene, für Puppenfans, angehende Brautpaare oder Musikliebhaber: »In der Villa Mühlenbach haben wir in diesem Jahr einiges vor«, verspricht Christian Bauer. Los geht es im Programm mit dem Puppentheater »Der Rabe Socke« für Kinder von drei Jahren an. »Wir haben kürzlich die Lizenz bekommen, die Geschichte, die vor allem als Kinderbuch bekannt ist, als Puppentheater aufführen zu dürfen«, sagt Andreas Förster. Zwei Aufführungen im Februar, sechs Aufführungen im März sowie zwei Aufführungen im Mai, die jeweils um 17 Uhr beginnen, sind geplant.

Bei der Hochzeitsmesse »Your Day« gibt es alles rund um den großen Tag. Bei der Hochzeitsmesse »Your Day« gibt es alles rund um den großen Tag.

Besonders auf die Theaterstücke dürfen kleine und große Gäste gespannt sein. Denn als Puppenbauer und -spieler sind die beiden ursprünglichen Kölner wahre Meister des Theaters und bringen auch ihre selbst gebauten Puppen mit, die in der villaeigenen Werkstatt entstehen.

Nicht nur selbst gebaut sind die Puppen des Theaterstücks »Hans der Hase – Deutschland sucht das Superhuhn«, das an zehn Terminen im April aufgeführt wird. »Es handelt sich dabei auch um ein von uns geschriebenes Osterstück, bei dem die Kinder mitmachen können«, sagt An­dreas Förster.

Ein Tag für Prinzessinnen

Für die Erwachsenen gibt es am Samstag, 22. Juni, um 18 Uhr statt Theater dann die »House & Gardens«-Party. Keinen »Knüppeltechno«, sondern live gespielte Lounge- und House-Musik wollen Bauer und Förster ihren Gästen neben einem Empfang im Garten – inklusive geplanter Licht-Illumination – dann in der Villa Mühlenbach bieten.

Am Tag des Denkmals am Sonntag, 8. September, dürfen alle Interessierten dann von 13 bis 17 Uhr einen genaueren Blick in das mehr als 100 Jahre alte Gebäude werfen und dabei auch die Puppenwerkstatt sowie die historische Gesindeküche begutachten. Für die Prinzessinnen unter der Gästen werden an diesem Tag zudem Schauspielerinnen, die als Disney-Prinzessinnen verkleidet vor Ort sind, verschiedene Angebote bereithalten. »Für die Jungs werden wir natürlich etwas alternatives anbieten«, kündigt Andreas Förster an.

Für alle angehenden Brautpaare und Hochzeitsinteressierten wird am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, die Hochzeitsmesse »Your Day« veranstaltet. Floristen, DJs, Planungsexperten und viele weitere Aussteller geben dabei Anregungen für den ganz großen Tag, der dann auch in der Villa Mühlenbach selbst gefeiert werden kann (siehe Text unten).

Klappmaulfiguren selbst herstellen

Bei »House & Gardens« können sich die Besucher auf Live-Musik freuen. Bei »House & Gardens« können sich die Besucher auf Live-Musik freuen.

Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, bieten Andreas Förster und Christian Bauer von 9.30 bis 17 Uhr dann einen Workshop an, in dem sogenannte Klappmaulfiguren unter Anleitung der beiden Profis selbst hergestellt werden können. Zudem wird die professionelle Handhabung und der schauspielerische Umgang mit den Puppen vermittelt. »Das Puppenthema ist immer mehr im kommen«, meint Christian Bauer. »Vor allem im pädagogischen Bereich sind Puppen eine gute Möglichkeit, Kinder auf anderem Weg anzusprechen und zu erreichen«, sagt Christian Bauer.

Im November endet das feste Veranstaltungsprogramm dann mit dem ebenfalls selbst geschriebenen Puppentheater »Die Geschenkemaschine«, in der das Weihnachtsfest durch eine sabotierte Geschenkemaschine auf der Kippe steht und gerettet werden muss. »Einige Termine für weitere Events stehen momentan aber auch schon in Aussicht und werden das Veranstaltungsprogramm vermutlich noch erweitern«, gibt Christian Bauer zudem noch einen kleinen Ausblick.

Anmeldungen sind für die Veranstaltungen erforderlich. Die genauen Spielzeiten der Puppentheater sind auf der Internetseite der Villa Mühlenbach zu finden.