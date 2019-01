Von Sonja Gruhn

Die Vereinbarung zum Projekt »Ehrensache«, die Böker mit der Stadt Löhne stellvertretend für das Land NRW eingegangen ist, gilt seit Beginn des Jahres. Darin ist festgelegt, welche Vergünstigungen auf dem Hof Böker, der besonders für Eier und Geflügel, aber auch Marmeladen, Eingemachtes und Liköre bekannt ist, gewährt werden.

»Die Ehrenamtskarte ist eine tolle Sache. Wir wollen genau die Menschen unterstützen, die sich ehrenamtlich in der Stadt, den Kirchen und Vereinen engagieren«, sagt Christian Böker. Damit zählt der Hof Böker, der fast ausschließlich aus der Region stammende Produkte anbietet, zu mittlerweile mehr als 20 Kooperationspartnern in Löhne – Tendenz steigend, wie von Stadtsprecherin Ursula Nolting zu erfahren war. Dazu gehören neben Einzelhändlern auch Restaurants und Bekleidungsgeschäfte.

Bökers unterstützen Institutionen

Familie Böker unterstützt zudem bereits seit Jahren unter anderem Kindergärten und Vereine, in erster Linie mit Waren. »Beispielsweise spenden wir für die Reibekuchen, die auf dem Weihnachtsmarkt in Mennighüffen verkauft werden, in jedem Jahr zwei Kisten mit Eiern, weil die Reibekuchen für einen guten Zweck verkauft werden«, sagt Böker.

Das Sommerfest eines Sportvereins werde mit Grillfleisch gesponsert, teilweise über den Preis. Mindestens fünf Institutionen in Löhne würden auf diese und ähnliche Weise unterstützt. Gerne könnten aus dem Löhner und dem angrenzenden Hüllhorster Bereich weitere Institutionen Wünsche anmelden, die dann individuell besprochen werden.

Der Hofladen, um dessen operatives Geschäft sich maßgeblich Christian Bökers Mutter Karin (65) seit Jahrzehnten kümmert, laufe gut, sagt der Geschäftsführer. Und da auch die Anfragen über das Internet immer mehr zunähmen, wird demnächst Christian Bökers Schwester Simone Hambusch (42) wieder mit eingesteigen.

Onlineshop für Privatkunden

Mit dabei ist bereits Bökers Lebensgefährtin Laura Kühnel (26), die ihn bei der Büroarbeit unterstützt und sich um die Internetseite, die gerade relauncht wird, sowie den Instagramauftritt, der derzeit noch unter dem Namen Christian Böker zu finden ist, kümmert. Sie packt aber ebenso im Laden mit an, wie später Simone Hambusch, die dann hauptsächlich für den neuen Onlineshop zuständig ist, der auf der neuen Internetseite zu finden sein wird.

Zudem wird sie die Waren an Privatkunden in der näheren Umgebung ausliefern. Denn diese sollen dann, zunächst aus einem kleineren Sortiment, online wählen und bestellen können. »Wir werden das zunächst mit Produkten wie Likör und Eingemachtem testen, bevor es ans Geflügel geht«, sagt Böker. Er selbst wird sich wie bislang um die Belieferung der Gewerbekunden oder auch der Privatkunden, die nicht in der Umgebung ansässig sind, kümmern.

»Es lohnt sich, hin und wieder auf die Internetseite zu schauen. Dort stellen wir mindestens einmal in der Woche Neuigkeiten rund um den Hof oder besondere Angebote ein«, sagt Böker. Er legt viel Wert darauf, dass der Betrieb weiterhin seinen familiären Charakter behält. Denn das schätzen die Kunden besonders. »Am 24. Dezember hat mich beispielsweise ein Mann ganz aufgeregt angerufen und gefragt, wie eine Ente zubereitet wird. Das habe ich ihm dann erklärt«, sagt Christian Böker und lacht.

Hof in Eigenleistung renoviert

Auch am Hof selbst und auf dem Gelände Am Plasse 9 hat sich einiges getan. So erhielt das 1826 erbaute Fachwerkhaus, in dem der Laden auf der Deele zu finden ist, einen neuen Anstrich, ebenso die große Deelentür und die 50 Meter lange Halle nebenan. Deren Fassade wurde zuvor gereinigt und ausgebessert. Das Dach des Gefrierhauses wurde renoviert und neue Bäume am Grundstück gepflanzt.

»Wir haben in Eigenleistung zwei Monate Vollgas gegeben mit dem Ziel, den Bauernhofcharakter wieder herzustellen«, sagt Böker. Im Dezember wurde das Kühlhaus modernisiert. Die Technik im Gefrierraum soll als nächstes erneuert werden. Ebenso ist eine kleine Frischetheke zum Präsentieren der Kühlware angedacht. Weitere Informationen sind im Internet zu finden (www.hof-boeker.de).