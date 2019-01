Thomas Jöstingmeier (51) hat mit 43 Jahren ein zweites, berufsbegleitendes Studium begonnen. Die Erkenntnisse aus der Masterarbeit im Bereich Grünflächen-Management fließen nun etwa in die Gestaltung von Flächen in Löhne-Bahnhof ein.

Von Rajkumar Mukherjee

Denn Einflüsse daraus werden beispielsweise bald auch in Löhne-Bahnhof, etwa im Bereich der Königstraße, zu sehen sein. Bei der Gestaltung der Grünanlagen sollen neben der Frage der Kosten auch die Aspekte Ästhetik und Ökologie eine Rolle spielen – Studieninhalte, mit denen sich Thomas Jöstingmeier beschäftigte.

»Konzept für die Einführung eines Grünflächenmanagements für eine mittelgroße Kommune am Beispiel der Stadt Löhne« lautet der Titel der 100-seitigen Masterarbeit. Thomas Jöstingmeier reichte sie 2015 ein. Zuvor hatte er von 2011 an dreinhalb Jahre an der Hochschule Osnabrück, Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur studiert, im Studiengang Management im Landschaftsbau.

Mit 43 Jahren zweites Studium aufgenommen

Bereits 43 Jahre war er alt, als er sein zweites, berufsbegleitendes Studium aufnahm. »Ein Bachelor-Studium musste ich davor nicht absolvieren. Mit meinem Ingenieur-Studium erfüllte ich die Zulassungsvoraussetzung für den Masterstudiengang«, sagt Thomas Jöstingmeier. Sein erstes Studium hatte er von 1987 bis 1992 an der Universität Osnabrück im Bereich Gartenbau mit dem Abschluss zum Diplom-Ingenieur absolviert.

Seinen Beruf hat er übrigens von der Pike auf gelernt: Von 1983 an hatte er eine Gärtnerlehre in einem Betrieb in seinem Heimatort Bünde gemacht. Nach dem Studium war er von 1992 bis 2000 mit einem Betrieb für Garten- und Landschaftsbau selbstständig.

Bei der Stadt arbeitet er seit 2000 und war zunächst im Bereich Straßenbau und -grün tätig, darunter zehn Jahre in Personalverantwortung, bei den WBL ist er seit Mai 2018 in der Stabstelle Bauhof, Service, Ingenieurleistungen, Grünflächenmanagement und Neubauplanungen.

Wunsch, sich beruflich weiterzuentwickeln

2011 wollte sich der Bünder beruflich weiterentwickeln, mit einem Studium: »Ich habe mich gefragt, was ich noch erreichen möchte. Dann war klar: Das versuchst du einfach mal.« Sein Ziel war es, neben seiner Arbeit bei den WBL ein vollwertiges, nebenberufliches Studium zu absolvieren. Eigentlich waren dafür drei Präsenztage in der Woche vorgesehen. Thomas Jöstingmeier kam mit ein bis zwei Tagen aus. Dafür wurde die Gesamtdauer etwas gestreckt.

Verwunderung oder kritische Anmerkungen zum Wunsch, mit 43 Jahren noch mal zu studieren, habe es in der Familie oder bei Freunden nicht gegeben. Im Gegenteil: Mit Ehefrau Anja Niehaus hatte er abends eine Lernpartnerin am Küchentisch. Sie ist in Osnabrück beim Land Niedersachsen im Amt für regionale Landentwicklung tätig und absolvierte zeitgleich ein nebenberufliches Fernstudium im Fach Geoinformations-Systeme an der Universität Dessau. Zuvor hatte sie Vermessungsingenieurwesen in Dresden studiert. Die heute zwölfjährige Tochter Marie-Luise erlebte damit beide Eltern, wie sie abends büffelten. »Sie hat gesehen, wie wichtig Lernen ist«, sagt Thomas Jöstingmeier.

Doktorarbeit nicht ausgeschlossen

Im Vergleich zum Erststudium sei der Wandel in Wissenschaft und Lehre beeindruckend gewesen. Habe bei der Betrachtung von Grünflächen der Fokus früher eher auf der reinen Verwaltung einer Fläche gelegen, so sei heute ein Schwerpunkt die Vereinbarung von Zielen und dessen Management. »Im Vergleich zu früher ist nicht mehr ausschließlich die Frage entscheidend, was kostet das alles? Sondern: Was kann ich tun, damit das Stadtbild ästhetischer wirkt und ökologischer ist«, sagt Thomas Jöstingmeier.

Das Studium habe ihm auch geholfen, komplexe Aspekte zu verstehen, zu gliedern und einfacher zu gestalten. Etwa bei der Frage, welchen Status Grünflächen auch unter dem Aspekt der Biodiversität haben. Im Masterstudium lernte er auch die mehrdimensionale, virtuelle Planung am Computer kennen, die die räumliche Vorstellung in Plänen erleichtert.

Für das Masterstudium würde sich Thomas Jöstingmeier unter dem Aspekt lebenslanges Lernen immer wieder entscheiden: »Es bedeutet viel Selbstdisziplin, macht aber auch einfach Spaß«, sagt er. Eine Doktorarbeit ist derzeit übrigens kein Thema – aber auch nicht ausgeschlossen.