Von Gabriela Peschke

Löhne-Obernbeck (WB). Das fröhliche Musical »Funkenflug« erzählt eigentlich eine traurige Geschichte: nämlich die von der Not des Erwachsenwerdens. Eindrucksvoll und feinfühlig, mit poetischen Songs und großer schauspielerischer Leistung haben rund 20 Kinder und Jugendliche bei der Aufführung angesprochen, was junge Menschen bewegt. Und damit auch die Erwachsenen zum Nachdenken gebracht.

Eigentlich ist »Funkenflug« ein Bühnenstück mit tragischem Ausgang, denn die Heldin zerbricht am Ende am Konflikt mit der Welt. Doch die Jugendkantorei hat es verstanden, die Lebenswelten der jungen Protagonisten so bunt, so humorvoll und musikalisch ausdrucksstark vor den Zuschauern aufzustellen, dass man nur staunen und kräftig Applaus spenden konnte.

Nöte Heranwachsender im Fokus

Unter der Leitung von Kantorin Elvira Haake hatten die jungen Sänger ein Stück einstudiert, das sie selbst ausgewählt hatten (diese Zeitung berichtete). Denn Matthias Sieberts Musical hat die Nöte der Heranwachsenden im Blick: erste Liebe und Liebeskummer, Konflikte mit den Eltern, Zugehörigkeiten und Vertrauenskrisen sowie schließlich das Anderssein. Denn was ist schon normal?

Die Geschichte um die Heldin Rosa ist schnell erzählt: Weil sie Gedanken anderer lesen kann, ist Rosa anders als andere. Doch sie findet in Till, dem neuen Schüler, einen Verbündeten, dem es ähnlich geht. Und so entsteht zwischen beiden nicht nur ein besonderer Gleichklang, sondern auch eine erste zarte Liebesbeziehung.

Glücklich könnten sie sein mit ihren Talenten, die sogar dazu taugen, Diebe in Warenhäusern zu entlarven, wäre da nicht das harte Urteil der Mitwelt. Ungläubige Klassenkameraden, eine eifersüchtige Freundin, die ignoranten Eltern: Sie alle misstrauen Rosas »Andersartigkeit« und schieben sie ab in die Psychiatrie. Eine Sackgasse mit dramatischer Bilanz, denn Rosa nimmt sich das Leben.

Tragische Szene sorgt für Betroffenheit

Nach dieser (vorerst letzten) Szene herrschte betroffene Stille im gut besuchten Gemeindehaus Obernbeck, deren rund 100 Zuschauer bei der Aufführung am Sonntagabend ansonsten nicht sparsam waren mit begeistertem Zuspruch. Denn die Mitglieder der Jugendkantorei waren in der gut zweistündigen Aufführung musikalisch und szenisch mit ganzem Herzen dabei.

Einfühlsame Soli (Gesa Iburg: »Ich weiß nicht, wie soll das geh’n, dass sich zwei Menschen in die Seele seh’n«), ausdrucksstarke Duette (Carla und Jonah Benzin sowie Lea Weisbrich mit Tobias Hempel) und schwungvolle Chorsätze wie »We’re on the way to find out what’s life« wurden von den Zuschauern mit dankbarem Applaus belohnt. Begleitet wurden die Sänger von Björn Bockfeld am E-Piano, Matthias Detering an der Cajon und von Hildebrand Haake auf der Querflöte.

Fröhlich, aber dennoch beklemmend

Doch bei aller Fröhlichkeit der Musik, den kecken Sprüchen des Klassenclowns Marlowe (Sönke Reitemeier) und erheiternden Einsichten der »Weltretterin« Ulla (Lene Bollmann) drängte sich doch die beklemmende Frage auf: Wie geht die Gesellschaft mit jungen Menschen um, die »anders« sind?

Die Karikatur des Psychiaters, eindrucksvoll verkörpert von Jonathan Kramer, gab die eine Antwort. Musikalisch gab es eine zweite: »Ohne uns ist die Zukunft schon vergreist«, sangen die Jugendlichen. Und zwar mit so viel Schwung, dass man spürte: Ja, recht haben sie!