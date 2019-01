Löhne (WB). Zahlreiche Bauprojekte in Löhne hat Wolfgang Helten auf kommunaler begleitet. Dazu gehören der Landschaftspark Aqua Magica und der Lückenschluss der A30. Nach 34 Jahren bei der Stadt Löhne, davon neun Jahre als Baudezernent und schließlich als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, wird er Ende des Monats in den Ruhestand gehen. Die LÖHNER ZEITUNG hat mit ihm über sein Wirken in der Werrestadt gesprochen. Die Fragen stellte Redakteurin Sonja Gruhn.

Wer Sie kennt, weiß, dass Ihnen Ihr Beruf viel Spaß macht. Was ist für Sie das Besondere daran?

Wolfgang Helten: Nun, die städtebauliche Planung ist eine außerordentlich kreative Profession. Es gilt, den ganz speziellen Geist eines Ortes zu erfassen und Ideen zu entwickeln, um ihn neu zu gestalten oder auch das Erhaltenswerte zu bewahren. Bezogen auf einen Ortsteil oder die gesamte Stadt muss ein guter Planer in der Lage sein, visionär zu denken. Das hat seinen eigenen hohen Reiz.

Sie haben während Ihrer Zeit als Baudezernent vieles angeschoben, umgesetzt und begleitet. Worauf sind Sie besonders stolz, was werten Sie als Ihren größten Erfolg?

Helten: Als Mitarbeiter einer Stadtverwaltung kann man sich auch in leitender Funktion nicht die Lorbeeren für ein erfolgreiches Projekt alleine ans Revers heften. Das ist immer Teamarbeit intern und mit externen Behörden. Dann ist da noch die Bürgerschaft und last not least als Entscheidungsträger die Politik mit im Spiel. Als Erfolg werte ich es, dass wir es während meiner Zeit in Löhne geschafft haben, den Einzelhandel wieder auf die Ortszentren auszurichten – zumindest soweit, wie dies angesichts der Vorgaben »auf der grünen Wiese« möglich war. Das ist vielen Bürgern quer runtergegangen, aber man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass langfristig nur starke Zentrenstrukturen die Grundversorgung sichern können. Der Tante-Emma-Laden um die Ecke ist bequem, aber wer nutzt ihn auf Dauer?

Wissen Sie, wie viele Projekte Sie ungefähr während Ihrer Zeit bei der Stadt Löhne begleitet haben?

Helten: Oje, das ist ganz schwer nachvollziehbar. Allein Bebauungspläne zähle ich rund 100, ohne die vielen Änderungsverfahren. Dazu zahlreiche konzeptionelle und informelle Planungen, Verkehrsprojekte und, und, und…

Welches davon war Ihr Lieblingsprojekt?

Helten: Da muss ich nicht lange überlegen, das waren die Planungen zur Landesgartenschau 2000. Auf Löhner Seite war ich seinerzeit für die sieben neuen Fuß- und Radwegbrücken der Aqua Magica zuständig. Die Zusammenarbeit mit Professor Jörg Schlaich aus Stuttgart, einem der weltweit kreativsten Planer von Brücken und Ingenieurbauwerken, war ein absolutes Highlight.

Welches stellte die größte Herausforderung dar?

Helten: Auch diese Antwort fällt mir leicht. Das war die Planung zum A30-Lückenschluss Bad Oeynhausen: Nordumgehung, Südumfahrung, Stadttrasse als Tunnel, Trog oder aufgeständert… Als es dann die Nordumgehung wurde, mit ausdrücklichem Beschluss unseres Rates gegen diese Alternative – und zugegebenermaßen auch nicht mit eigener Überzeugung – konstruktiv zum Wohle der Stadt mitzuarbeiten, das war schon nicht ganz einfach.

Welches Projekt dauerte von der Planung bis zur Ausführung am längsten?

Helten: Klar, Lückenschluss A30, dort bin ich 1993 in die Planungen eingestiegen. Die Voll­endung durfte ich ja vor einigen Wochen noch aktiv miterleben.

Und an welches Projekt denken Sie mit Grauen zurück und weshalb?

Helten: Grauenvolles habe ich während meines Arbeitslebens nicht erlebt. Sicher gab es einige Projekte, von denen man besser die Finger gelassen hätte. So habe ich nie ein Hehl daraus gemacht, dass die seinerzeitige Etablierung eines weiteren Einkaufszentrums östlich der Albert-Schweitzer-Straße »auf der grünen Wiese« nach meiner fachlichen Auffassung den Knock-out für die Innenstadtentwicklung bedeutet hat. Dort war dann ja auch für viele Jahre Stillstand angesagt.

Sie müssen nun aus Altersgründen in den Ruhestand gehen. Ist es richtig, dass Sie lieber noch weiter gearbeitet hätten? Wenn ja, weshalb?

Helten: Ich bin überzeugt, dass auch der Ruhestand seine schönen Seiten haben wird – ich kenne sie nur noch nicht. Mein Problem ist eher, nach fast vier Jahrzehnten tagtäglich strukturierter Tätigkeit von heute auf morgen von 100 auf Null herunterzufahren. Jeder, der seine Arbeit gerne erledigt, wird nachvollziehen können, dass damit ein krasser Einschnitt im Lebenslauf verbunden ist.

Gibt es vielleicht noch Projekte, die Sie gerne zu Ende bringen oder noch anschieben möchten?

Helten: Anschieben durfte ich in den letzten Jahren ja noch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, welches mittlerweile zahlreiche kreative und innovative Entwicklungschancen aufzeigt. Zu Ende bringen würde ich gerne noch die Planungen zum Radschnellweg Löhne-Bad Oeynhausen, denn da steckt wirklich Herzblut drin.

Haben Sie einen Lieblingsplatz in Löhne?

Helten: Schwer zu sagen, wenn man eine Stadt vorwiegend durch die berufliche Brille betrachtet. Angetan hat es mir auf jeden Fall der idyllische Abgrabungsteich der ehemaligen Ziegelei auf der Aqua Magica. Wenn man dort im warmen Sonnenlicht die Natur genießen kann…

Was wird Ihnen an Ihrer Arbeit in der Stadtverwaltung oder der Stadt selbst am meisten fehlen?

Helten: Natürlich der tägliche Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich – bis auf wenige Ausnahmen – immer sehr gut verstanden habe. Ohne sie wäre die Stadt heute nicht das, was sie ist – und ich wäre auch nicht das, was ich bin. Dafür herzlichen Dank.

Wie geht es im Ruhestand für Sie weiter? Werden Sie beispielsweise einem Hobby nachgehen, reisen oder auf irgendeine Art weiter arbeiten?

Helten: Zunächst einmal habe ich zwei ganz süße Enkelkinder, denen ich bald viel mehr Zeit widmen kann. Und da ich im Sternzeichen Zwilling geboren bin, treiben mich natürlich (viel zu) viele Interessen um. Möglicherweise sind mein Rat oder meine Kenntnisse als Moderator bei dem einen oder anderen Projekt noch einmal gefragt. Wandertouren in Schwedisch-Lappland und im Alpenraum sind zurzeit konkret in der Planung – soweit die Füße tragen und die Gelenke durchhalten.