Von Andrea Berning

Löhne (WB). Fotos, die Erinnerungen wachrufen, werden ebenso gesucht wie Hobbyfotografen, die ihre Heimatstadt frisch ins Licht setzen möchten: All das ist bestimmt für eine Fotoausstellung zum 50-jährigen Bestehen von Löhne, die von April an im Heimatmuseum zu sehen sein soll.

Wolfhard Jording von der Geschichtswerkstatt, Stadtarchivar Mathis Nolte, Matthias Döding von der Volkshochschule und Sonja Voss vom Heimatmuseum werben um Mitarbeit an diesem Baustein von vielen unter den Löhner Jubiläumsveranstaltungen.

Workshop geplant

Dazu gibt es einen Workshop mit der Überschrift »Löhne 69/19«, der am Montag, 4. Februar, in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr stattfinden soll. Wer Lust hat, meldet sich dafür bei der VHS unter der Telefonnummer 05732/100588 an.

Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann trotzdem gerne mitmachen: Fotos aus der Zeit um das Jahr 1969 nimmt zum Beispiel Mathis Nolte im Stadtarchiv entgegen. Eigentümer müssen sich keine Sorgen um ihre Originale machen: Die Bilder werden digitalisiert, und es entstehen auch keine Kosten für alle, die mitwirken möchten.

Mathis Nolte ist montags von 8 bis 13 Uhr und donnerstags von 13 bis 17.30 Uhr im Stadtarchiv erreichbar. Wer zu diesen Zeiten nicht kann, meldet sich beim Stadtarchivar unter Telefon 05732/100317. Auf diese Weise können individuelle Termine vereinbart werden.

Ausstellung und Fotoschau

Das Museum beteiligt sich gleich zweifach am Stadtjubiläum: mit einer Ausstellung über »Stadtgeschichte(n)« auf der üblichen Sonderausstellungsfläche im Obergeschoss, die schon im März eröffnet wird, und der Fotoschau, die einige Wochen später im Erdgeschoss ihren Platz findet und damit barrierefrei erreichbar ist. Im zweiten Halbjahr 2019 soll die Ausstellung »Löhne 69/19« nach Angaben von Matthias Döding auch noch in Räumen der Sparkasse zu sehen sein.

Wünsche der Organisatoren gibt es zum Beispiel bei den Motiven: Während Bahnhof, Rathaus, Schloss Ulenburg oder Lübbecker Straße häufig fotografiert worden sind, fehlt es an Aufnahmen aus Löhne-Ort oder Gohfeld. Gefragt sind vor allem Ansichten von markanten Gebäuden oder Straßenzügen.

»Bei dieser Ausstellung geht es nicht um Personen«, erklärt Sonja Voss. Und Wolfhard Jording, der den Workshop leiten wird, kann auf seinem Tablet eine Reihe von Beispielen zeigen, wie die Fotos in der Ausstellung gegenübergestellt werden könnten.

Fotos aus der Zeit um 1969 gesucht

Die Aufnahmen müssen übrigens nicht genau auf das Jahr 1969 zu datieren sein – das wäre wohl auch schwierig. Sie sollten allerdings ungefähr zu dieser Zeit entstanden sein. »Viele Leute sortieren auch Bilder aus, auf denen keine Familienangehörigen zu sehen sind und werfen sie weg. Aber gerade an solchen Fotos von Gebäuden, Straßen oder Ansichten aus Löhne haben wir Interesse, nicht nur für diese Fotoausstellung«, sagt Sonja Voss vom Heimatmuseum.

Was die Gegenwart betrifft, sind alle Organisatoren noch offen für neue Ideen – und Fotografen. »Es muss nicht bei den vorhandenen aktuellen Fotos bleiben. Vielleicht hat jemand eine andere Sicht auf die Stadt«, sagt Wolfram Jording. Und auch eine hochwertige Fotoausrüstung sei nicht notwendig, um sich zu beteiligen. Viele kleine Kameras machten heute gute Bilder, sagt Jording. Er selbst hat bereits 1970 in eine Spiegelreflexkamera von Ricoh investiert, die bald zum Museumsstück wird – als Teil der geplanten Ausstellung.

Rund um das Stadtjubiläum arbeiten Museum, VHS, Stadtarchiv und Geschichtswerkstatt auch für andere Veranstaltungen zusammen: Stadtrundgänge oder ein Workshop zum Münzguss sind geplant. Ein Familiennachmittag zum Thema »Eiszeit in Löhne« stieß bereits auf großes Interesse.