Von Gabriela Peschke

Mitglieder, Freunde und Förderer, Personen des öffentlichen Lebens sowie ausgebildete und angehende Sterbebegleiter: Zahlreiche Besucher waren der Einladung des Hospizkreises Löhne gefolgt. In einer Rückschau erinnerte Einrichtungsleiterin Heike Grabenhorst, die zum Vorstand des Vereins gehört, an den Höhepunkt des vergangenen Jahres: eine Kurzreise nach Berlin auf Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten Stefan Schwartze. Auch gab es Gelegenheit, sich über künftige Projekte zu informieren.

»Im nächsten Halbjahr werden wir unter dem Themenschwerpunkt ›Den Abschied gestalten‹ unter anderem einen Letzte-Hilfe-Kurs anbieten, ein Solotheaterstück zeigen und einen besonderen Film vorführen«, kündigte Rita Ackermann vom Koordinationsteam im Gespräch mit dieser Zeitung an. »Auch möchten wir die ›Spaziergänge für Trauernde‹ weiter ausbauen«, fügte sie hinzu.

40 Ehrenamtliche und mehr als 120 Mitglieder

Das seit neun Jahren etablierte Projekt »Hospiz macht Schule« solle ebenfalls fortgesetzt werden. Seit mehr als 25 Jahren engagiert sich Rita Ackermann in der Hospizarbeit, zunächst in Bethel, seit Gründung des Löhner Hospizkreises im Jahr 2005 in der heimischen Werrestadt. »Das ›humane Sterben‹ ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Wir sind dankbar für jeden, der sich den damit verbundenen Aufgaben nähern möchte«, sagte sie. Derzeit verzeichne der Hospizkreis Löhne rund 40 Ehrenamtliche, insgesamt gehörten dem Verein mehr als 120 Mitglieder an. »Die Interessenten für eine Ausbildung zum Sterbebegleiter sind zumeist Midager oder Pensionäre, die eine sinnvolle Aufgabe übernehmen möchten, in die ihre Lebenserfahrung einfließen kann«, erläuterte Ackermann und ergänzte: »Soeben wurde ein Kurs abgeschlossen, an dem erfreulicherweise auch drei Herren teilgenommen haben.« Tendenziell seien es aber eher Frauen, die sich der Sterbebegleitung zuwenden.

Viele projekte durch Spenden finanziert

Werner Meier, als Schatzmeister für die Finanzen des Vereins zuständig, wies darauf hin, dass nur durch großzügige Spenden die hohe Aus- und Weiterbildungsqualität möglich sei. Auch eine Vielzahl der Projekte sei nur durch externe Gelder zu realisieren. »Wir haben im letzten Jahr 14.500 Euro an Spenden erhalten. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar«, sagte Meier.

Der stellvertretende Bürgermeister Egon Schewe dankte in seiner Ansprache den Ehrenamtlichen für ihr außergewöhnliches Engagement: »Sie schenken Todkranken und ihren Angehörigen Trost, Kraft und vor allem Zeit – das ist sehr kostbar.« In der Gesellschaft werde der Tod zwar im Kriminalfilm als schnelles Ereignis abgebildet, der Prozess des schmerzvollen Abschiednehmens aber ausgeblendet, sagte Schewe. »Sie alle zeigen mit ihrem Einsatz, wie man respektvoll und sensibel mit dem ›Tabuthema‹ Sterben umgehen kann«, lobte Egon Schewe und bezeichnete die Mitglieder des Vereins als »wichtige Teile im Gemeinwesen der Stadt«.