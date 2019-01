Von Florian Weyand und Georg Lieb

Nach dem die Sirene ertönte, reagierte Mennighüffens Geschäftsführer Karl-Heinz Steinmeier sofort und bat Zuschauer und Spieler darum, die Halle so schnell wie möglich zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste aus Nordhemmern mit 9:6.

Die alarmierte Feuerwehr war innerhalb weniger Minuten in der Sporthalle an der Gesamtschule. Mit Hilfe einer Leiter untersuchten die Einsatzkräfte die an der Decke befestigten Rauchmelder. Währenddessen warteten die etwa 450 Zuschauer im Foyer und vor der Halle, die Spieler beider Mannschaften saßen in der Kabine. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr handelte es sich um einen Fehlalarm und die Partie konnte nach einer etwas mehr als 30 Minuten anhaltenden Unterbrechung fortgesetzt werden.

Ähnliche Vorfälle

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Rauchmelder in Mennighüffen für eine Unterbrechung sorgt. Im Verbandsligaspiel der Saison 2014/15 zwischen dem VfL und der TSG Harsewinkel ertönte schon einmal der Feueralarm.

Damals musste die Partie kurz vor dem Ende abgebrochen und einige Tage später wiederholt werden. In Bad Oeynhausen kam es zuletzt bei den Fußball-Stadtmeisterschaften am 6. Januar zu einem ähnlichen Vorfall. Damals konnte nach 30 Minuten Pause weitergespielt werden.