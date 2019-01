Von Natalie Lydia Meyer

Löhne (WB). »Let’s rock the 60’s and 70’s« hieß es am Samstagabend in der Werretalhalle. Bei der fünften »Löhner Oldie Night« versorgten die Mitglieder der siebenköpfigen Band »Arrows New Edition« ihr Publikum mit dröhnendem Bass und rockigem Sound. Etwa 300 Zuschauer feierten mit zahlreichen Songs und Hits bis spät in die Nacht.

Erwartungsfroh stand das Pu­blikum vor der Bühne und freute sich auf den Auftritt der »Arrows New Edition«. »Ich habe die Band schon einmal gesehen. Sie sind genauso in Rock ’n’ Roll vernarrt wie wir«, sagte Zuhörer Simon Meier und schmunzelte.

Auch die Band freute sich auf ihren Auftritt. »Der Spaß an der Musik steht für uns im Vordergrund. Wir haben nicht viele Auftritte im Jahr. Aber wenn, dann sind wir voll dabei«, sagte Sängerin Barbara Schwohl, die die Band mitgegründet hatte.

Über die Grenzen von OWL hinaus bekannt

1965 ist das Geburtsjahr der Band »Arrows«, anschließend war sie über die Grenzen von OWL hinaus bekannt geworden. Nach einer turbulenten Zeit mit mehreren Pausen und Besetzungswechseln benannte sich die Band in »Arrows New Edition« um. Seit einem Jahr spielt die Band in ihrer jetzigen Besetzung. Sie besteht aus den Mitgliedern Dirk Ahlers (Gitarre und Gesang), Hendrik Behrensmeier (Schlagzeug), An­dreas Fink (Gesang), Hans Werner Röhlen (Bass), Barbara Schwohl (Gesang), Jonny Schwohl (Gitarre) und Christian Tödtmann (Keyboard).

Aus der Anfangszeit der Band sind nur noch zwei Mitglieder dabei. »Wir machen weiter. Rock ’n’ Roll kennt kein Alter«, sagte Barbara Schwohl überzeugt. »Wir sind eine Dreigenerationenband. Das ist die beste Mischung«, fügte Schlagzeuger Hendrik Behrensmeier hinzu, der mit der Musik der »Arrows« aufgewachsen war. Sein Vater spielte früher in der Band. Doch auch die jungen Bandmitglieder sind Fans des Sounds der 1960er und 1970er Jahre, der bereits früher die Jugend begeistert hatte. Im Publikum fanden sich zudem viele, die in ihrer Jugend mit eben jener Musik aufgewachsen waren. Doch auch jüngere Zuhörer waren zu erspähen.

Breites musikalischen Repertoire

In drei Sessions präsentierte die Band »Arrows New Edition« bekannte Evergreens,

300 Besucher feiern »Löhner Oldie Night« Fotostrecke

Foto: Natalie Lydia Meyer

unvergessliche Rockhymnen, aber auch unbekanntere Musikstücke aus den frühen 1960er Jahren sowie ruhige Rockballaden.

Die Band trat mit einem breiten musikalischen Repertoire und Songs folgender Bands und Künstler auf: Rolling Stones, Deep Purple, Elvis Presley, The Beatles, CCR, Dire Straits, Status Quo, Spencer Davis und viele weitere. Auch kurze Soloeinlagen bei Liedern wie »Apache« von The Shadows ließen die Stimmung weiterbrodeln. Und spätestens bei dem Klassiker »Honky Tonk Women« der Rolling Stones oder »Needles and Pins« von The Searchers war die ostwestfälische Zurückhaltung vergessen, und die Konzertbesucher schwangen vielfach ihre Tanzbeine.

In den Pausen kam das Publikum etwas zu Atem – oder tanzte zur Musik eines Discjockeys weiter. Kurz nach den jeweiligen Pausen war der Saal aber wieder von einer rockigen Atmosphäre geprägt. Bei Hits wie »Smoke On The Water« von Deep Purple oder »Born To Be Wild« von Steppenwolf sangen die Besucher lautstark mit und jubelten.