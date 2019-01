Als erstes Brautpaar im neuen Trauzimmer in der Villa Mühlenbach haben sich am Samstagmittag Alexander und Marlene Wengerowski, geborene Neuendorf, das Ja-Wort gegeben. Das Motto der standesamtlichen Hochzeit ist »Tropen« gewesen.

Von Eva-Lotta Dehne

Löhne (WB). Der Tag der Hochzeit soll für alle Beteiligten etwas ganz Besonderes werden. Das haben sich auch Alexander und Marlene Wengerowski, geborene Neuendorf, aus Bünde gewünscht. Sie waren das erste Brautpaar, das sich am Samstagmittag in der Villa Mühlenbach standesamtlich trauen ließ.

Vor wenigen Tagen ist das neue Trauzimmer des Standesamtes Löhne in der Villa Mühlenbach eröffnet worden.

Ganz bewusst hatten sich Alexander und Marlene Wengerowski für die Villa Mühlenbach wegen des besonderen Ambientes entschieden. »In der Villa passt einfach alles perfekt zusammen. Es ist wirklich traumhaft schön«, sagte Alexander Wengerowski (28), Dozent in einem Schulungszentrum für Händler. Im Internet waren er und seine Braut auf das neue Standesamt-Angebot gestoßen und hatten sich umgehend dafür entschieden.

Antrag auf Bali bekommen

Begegnet waren sie sich erstmals vor etwa 15 Jahren. Alexander Wengerowski und Zahntechnikerin Marlene (28) waren sich in einer Tanzschule allerdings zunächst nur flüchtig über den Weg gelaufen. Über eine gemeinsame Freundin hatten sie sich dann vor zehn Jahren richtig kennen- und schließlich lieben gelernt.

Die Frage nach dem Bund fürs Leben hatte Alexander Wengerowski während eines Kurzurlaubs auf Bali gestellt. Der Urlaub war als Überraschung gedacht. »Ich hatte meine Schwester mit Marlene auf den Weihnachtsmarkt in Düsseldorf geschickt. Danach wurde Marlene zufällig am Flughafen abgesetzt, wo ich mit gepackten Koffern gewartet habe«, sagte Alexander Wengerowski. Da fünf Tage auf Bali aber nicht gereicht hätten, um Land und Leute kennenzulernen, habe er einen Folgeurlaub, kirchliche Hochzeit inklusive, ein Jahr später geplant. Am 30. Dezember 2018 wurde das Paar auf Bali, mitten im Dschungel, kirchlich getraut. Nur die zwei besten Freunde und die Schwester des Bräutigams waren dabei gewesen.

»Tropen« als Hochzeitsmotto

An der standesamtlichen Trauung nahmen am Samstag insgesamt 65 Gäste teil. »Tropen« lautete das Motto der Trauung. »Die balinesischen Schirme an den Tischen und die Dekoration sind einfach passend für so ein Motto«, sagte Alexander Wengerowski. Im Anschluss an die Trauung sollte es einen Sektempfang geben. Danach war eine Feier bei Kaffee und Kuchen geplant.

Von der Atmosphäre her unterscheide sich die Villa Mühlenbach sehr von der Villa Meyer, sagte Standesbeamtin Claudia Schröder, die das Brautpaar vermählte. »Man fühlt sich in die 1920er Jahre zurückversetzt. Es herrscht hier einfach eine kuschelige, gemütliche Atmosphäre«, sagte sie.

Die Inhaber der Villa Mühlenbach, Andreas Förster und Christian Bauer, waren sehr

Andreas Förster (links) und Christian Bauer, Inhaber der Villa Mühlenbach, sind mit dem Ablauf der ersten Trauung sehr zufrieden. Foto: Eva-Lotta Dehne Andreas Förster (links) und Christian Bauer, Inhaber der Villa Mühlenbach, sind mit dem Ablauf der ersten Trauung sehr zufrieden. Foto: Eva-Lotta Dehne

zufrieden mit dem Ablauf des Tages. »Natürlich werden wir später noch einmal reflektieren und eventuelle Änderungen in Absprache mit der Standesbeamtin vornehmen«, sagte Andreas Förster. Über die 14 weiteren Paare, die sich bereits für dieses Jahr für eine standesamtliche Trauung angemeldet haben, freuen sich die Eigentümer.

Am Samstag strahlte das frisch gebackene Ehepaar Wengerowski. Für die weitere Zukunft gab es keine großen Wünsche. »Nur eine kleine süße Familie«, sagte Marlene Wengerowski.