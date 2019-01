Von Sonja Gruhn

Löhne-Bahnhof (WB). Auf eine bewegte Geschichte kann der Friseur-Salon Windmann an der Schierholzstraße 1 zurückblicken. Während Löhne erst den 50. Geburtstag als Stadt feiert, ist der Familienbetrieb am 1. März bereits stattliche 90 Jahre in Löhne ansässig. Mittlerweile ist die vierte Generation hier tätig.

Und nicht nur Geschäftsführer Marko Windmann (58) und seine Frau Marion (53) sowie Sohn Timo (26) sind stolz darauf, dass der gut laufende Traditionsbetrieb diesen runden Geburtstag feiern kann. Ebenso freuen sich die fünf Mitarbeiterinnen darüber. Zwei von ihnen, Petra Mertingkat (58) und Heike Schubert (55), feiern sogar ihr ganz persönliches Jubiläum: Sie gehören bereits seit 25 Jahren zum Team. »In unserem Beruf muss man auch kommunikativ sein, sich vieles merken und sich auf die Kunden einstellen können. Das ist das A und O«, sagen sie.

Grundstein wurde 1905 gelegt

Den Grundstein für den Familienbetrieb hatte der 1905 geborene August Windmann gelegt. Er eröffnete am 1. März 1929 seinen Salon an der Bünder Straße gegenüber dem Bahnhof im Haus Vossmeier, später bekannt als Fahrradgeschäft Obermeier. Da der Salon gut lief, wurde schon nach fünf Jahren eine Erweiterung notwendig. Raum bot dafür das damalige Haus des Uhrmachers Hollmann an der Bünder Straße 24. Der geschäftliche Erfolg setzte sich fort, doch der Krieg bereitete diesem zunächst ein Ende. Denn 1940 erhielt August Windmann die Einberufung zum Militär. Er geriet in russische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst im Oktober 1949 frei gelassen wurde.

Völlig mittellos kehrte August Windmann heim. Und wäre seine Frau Else nicht

Rohbau an der Schierholzstraße 1: Dort entsteht der neue Salon. 1961 erfolgt der Umzug. Rohbau an der Schierholzstraße 1: Dort entsteht der neue Salon. 1961 erfolgt der Umzug.

gewesen, hätte er auch noch vor den Trümmern seines Salons gestanden. Denn das Geschäft war bereits bei einem Luftangriff am 14. März 1945 zerstört worden. Seine Frau hatte dafür gesorgt, dass der Salon wieder in einen annehmbaren Zustand versetzt wurde, so dass sie ihn vermieten konnte. Dank dieser Tatsache, seiner ungebrochenen Willenskraft und mit viel Energie brachte August Windmann seinen Salon schnell wieder auf Erfolgskurs. So konnte Sohn Hans am 1. April 1950 seine Lehre im elterlichen Betrieb beginnen und acht Jahre später die Meisterprüfung ablegen. 1954 entstand an der Bünder Straße eine erste Filiale, 1957 kam ein drittes Geschäft an der Königstraße dazu. 1961 erfolgt der Umzug des Salons in das neu errichtete Geschäftshaus an der Schierholzstraße 1, wo der Betrieb bis heute ansässig ist.

Hans Windmann, der bei der Geschäftsführung von seiner Frau Renate unterstützt wurde, ließ sich auch durch etliche gesundheitliche Rückschläge auf seinem Erfolgsweg nicht beirren. Neben zahlreichen anderen Azubis bildete er seinen Sohn Marko, der am 1. Dezember 1986 seine Meisterprüfung bestand, und dessen Frau Marion aus. Während dieser Zeit arbeiteten drei Generationen gleichzeitig in dem Salon. Marko Windmann übernahm 2002 das Geschäft. Seine Eltern sind vor mehr als vier Jahren gestorben.

Wie schon sein Vater ließ Marko Windmann seinen beiden Söhnen freie Hand bei der Berufswahl. Einer der beiden ist Timo, die vierte Generation im Salon. Für ihn stand in der achten Klasse fest, dass er in die Fußstapfen seiner Familie treten will.

Salon ist ein Zuhause geworden

»Den Salon habe ich immer als Zuhause empfunden, weil ich hier die ganze Familie um mich hatte«, sagt der 26-Jährige. Ebenfalls im elterlichen Betrieb ausgebildet, sammelte er zudem in anderen Friseurbetrieben Erfahrungen – sogar auf dem Kreuzfahrtschiff »Aida«, auf dem er eine Saison lang, auf der Reise von Spitzbergen bis Spanien, angestellt war. »Das war ein tolles Erlebnis, aber fachlich nicht so anspruchsvoll wie im Salonalltag. Zu gewissen Anlässen war ich mit für das Theaterensemble zuständig«, erzählt er. Während seiner Ausbildung hatte Timo Windmann die Friseurschule Harder in Duisburg besucht und zahlreiche Lehrgänge bei der Firma Goldwell absolviert, wo er mit 19 Jahren als einer der Jüngsten überhaupt diplomierter Master-Kolorist wurde. Die Meisterprüfung bestand er 2015.

»Eine Übergabe des Betriebes ist in Vorbereitung, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest«, sagt Marko Windmann. Er weiß um die Probleme in der Branche, in der sich nicht gerade viel verdienen lasse. Umso dankbarer ist er für seine treuen Kunden und nicht zuletzt sein tolles Team. Einige davon hat er selbst ausgebildet. Eine der Mitarbeiterinnen kommt sogar aus Bielefeld.

Und so gibt es für die beiden Damen, die ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum begehen, eine Woche Sonderurlaub.