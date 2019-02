Mit einem Großaufgebot suchte die Feuerwehr noch in der Nacht nach der vermissten Person. Foto: Feuerwehr Löhne

Löhne (WB). Die Feuerwehr Löhne ist am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Auto an der Schweichelner Straße gerufen worden. Vermutlich haben zwei Personen in dem verunfallten Fahrzeug gesessen. Von einer fehlt jedoch bislang jede Spur.