Löhne (WB). Das Verkehrskommissariat Herford ermittelt derzeit in einem ungewöhnlichen Fall: Am frühen Montagmorgen gegen 4.40 Uhr hatte ein 21-Jähriger die Polizei per Notruf verständigt. Er gab an, mit seinem blauen VW-Polo einen Unfall verursacht zu haben. Bei Eintreffen der Polizei war der junge Mann leicht verletzt und nicht in der Lage, den Beamten den Ablauf der Nacht genauer wiederzugeben.