Löhne/Hüllhorst (WB). Das Verkehrskommissariat Herford hat in einem ungewöhnlichen Fall ermittelt und einen blauen Polo gesucht. Dieser fand sich jetzt in Hüllhorst wieder.

Am frühen Montagmorgen gegen 4.40 Uhr hatte ein 21-Jähriger die Polizei per Notruf verständigt. Er gab an, mit seinem blauen VW-Polo einen Unfall verursacht zu haben. Bei Eintreffen der Polizei war der junge Mann leicht verletzt und nicht in der Lage, den Beamten den Ablauf der Nacht genauer wiederzugeben.

Der 21-jährige Mann aus Rheine befindet sich derzeit im Krankenhaus. Die Polizei hat Kontakt zu den Angehörigen aufgenommen.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen , ebenfalls in Löhne. Nach einem Verkehrsunfall wurde mit einem Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei nach einem der Fahrzeuginsassen gesucht.