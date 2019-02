18 Jungbläser aus den Kirchenkreisen Herford und Vlotho haben am ersten Jungbläsertag im Gemeindehaus von Löhne-Ort teilgenommen. Neben Posaunen und Trompeten übten die Teilnehmer auch auf Tubas und Tenorhörnern. Foto: Eva-Lotta Dehne

Von Eva-Lotta Dehne

Löhne-Ort (WB). Wie viel Kraft sie in ihren Lungen haben, das bewiesen am vergangenen Samstag 18 Teilnehmende beim ersten »Jungbläsertag« in Löhne-Ort. Posaunen, Trompeten, Tubas und Tenorhörner waren dabei als Instrumente vertreten.