Mit 80 Einsatzkräften und acht Spürhunden wurde am Sonntagmorgen nach einer vermissten Person gesucht. Foto: Feuerwehr Löhne

Von Freya Schlottmann

Löhne (WB). Nach der groß angelegten Suche nach dem möglichen Fahrer eines am Sonntagmorgen verunglückten Autos erhärtet sich jetzt der Verdacht, dass der am Unfallort vorgefundene Herforder gefahren sein könnte. Das teilte die Polizei Herford am Montag auf Anfrage mit.