Der schwierige Teil kommt erst noch: Die beiden Autokräne haben das Brückenteil an seine Position geschwenkt. Jetzt muss es in ständiger Abstimmung auf beiden Seiten gleichmäßig abgesenkt und die Stahlstreben ineinander geschoben werden. Foto: Renée Trippler

Von Renée Trippler

Löhne (WB). Zwei Autokräne bewegen die fertigen Einzelteile der neuen B61-Brücke über das Sudbachtal an ihre Position. In einer Fahrtrichtung sind die 84 bis mehr als 100 Tonnen schweren Fertigteile aus Beton und Eisen verlegt. Anfang März soll es weitergehen.

Am Dienstag hatte die Firma Heinrich Walter Bau unter der Aufsicht von Christian Sander vom Landesbetrieb Straßen NRW damit begonnen, die Beton-Fertigteile der neuen Brücke einzusetzen. Zwei Autokräne mit einer Tragkraft von 500 beziehungsweise 300 Tonnen bewegen die Fertigteile synchron an die richtige Stelle. »Das erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl der Kranfahrer«, sagt Sven Johanning, Pressesprecher von Straßen NRW.

Brückenteile wieden mehr als 100 Tonnen

Kranfahrer leisten Millimeterarbeit Fotostrecke

Foto: Renée Trippler

Auf Tiefladern sind die Brückenteile aus Hessen geliefert worden. »Es gibt nur ganz wenige Werke, die mit einem solchen Gewicht arbeiten«, erläutert Christian Sander den weiten Weg. Die Brücke besteht auf jeder Seite aus 15 Fertigteilen, in drei Abschnitten, immer fünf nebeneinander. Die äußeren Teile sind 35 Meter lang und wiegen etwa 84 Tonnen, die mittleren sind 38 Meter lang und wiegen mehr als 100 Tonnen. Die in den Teilen eingelassen Stahlstreben, die sogenannte Bewährung, müssen mühsam ineinander geschoben werden – Zentimeterarbeit für Arbeiter, Einweiser und Kranfahrer auf beiden Seiten. »Wie lange das dauert, konnte vorher keiner genau sagen, das war die große Unbekannte«, sagt Christian Sander. Die Arbeiten liegen dennoch sogar vor dem Zeitplan.

»Wir bauen die Brücke in zwei Teilen«

Anfang März soll mit der zweiten Brückenseite in Fahrtrichtung der A30 weitergemacht werden. »Wir bauen die Brücke in zwei Teilen, damit im Fall einer Erneuerung, eine Richtung befahrbar bleibt«, erläutert Sven Johanning. Wenn die Betonteile eingesetzt sind, werden sie mit Betonteilen verbunden. Anschließend kommen noch eine Betonschicht und eine Abdichtung auf die Fertigteile, bevor die Asphaltschicht folgt. »Wir gehen davon aus, dass diese Brücke etwa 80 Jahre hält, aber die Abdichtung muss möglicherweise nach 20 bis 25 Jahren erneuert werden«, sagt Sven Johanning, denn »der Asphalt könnte Wasser durchlassen, dann könnte der Stahl in dem Beton anfangen zu rosten.«

Erneuerung kostet fünf Millionen Euro

Die Sudbachtal-Brücke soll im Herbst fertig werden. Sven Johanning: »Dann müssen wir vorne und hinten noch die Straße dran bauen. Wir gehen davon aus, dass Ende des Jahres der Verkehr fließen kann.« Begonnen hatten die Bauarbeiten vor ungefähr einem Jahr. Ohne die Fertigteile, die parallel zu den vorangegangenen Arbeiten hergestellt wurden, hätte der Bau der Brücke deutlich länger gedauert.

Die alte Brücke war im November 2017 gesprengt worden, weil ihre Statik für den heutigen Schwerverkehr nicht mehr ausreichte. Sie war 1966 in Betrieb genommen worden. »Damals konnte niemand davon ausgehen, dass es so viel Schwerverkehr geben würde«, sagt Sven Johanning. Die Erneuerung koste inklusive des Abbruchs etwa fünf Millionen Euro.