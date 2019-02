Fertigungsleiter Tobias Hertel (von links), Vertriebsleiter Mark Milewczek und B&K-Geschäftsführer Ralf Bauer stehen an der Roboterzelle, die noch angeschlossen werden muss. Sie soll die Mitarbeiter künftig bei der Arbeit an den Maschinen unterstützen. Foto: Sonja Gruhn

Von Sonja Gruhn

Löhne-Gohfeld (WB). Der Standort Löhne scheint der Firma B&K Glück zu bringen: Seit das Unternehmen vor knapp einem Jahr aus Vlotho an die Kampstraße in Gohfeld gezogen ist, hat sich einiges getan. Nun will Geschäftsführer Ralf Bauer erweitern und mit der Anschaffung einer neuen Maschine eine stolze Summe in die Zukunft investieren.