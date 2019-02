Von Sonja Gruhn

Löhne-Ort (WB). In Kürze beginnen die Baumaßnahmen für den Kreisverkehr an der Kreuzung Herforder Straße/Brunnenstraße/Freesienstraße (Lupinenweg) in Löhne-Ort. Deshalb wird dort für mehrere Monate eine Vollsperrung eingerichtet, beginnend am Montag, 11. März. Darüber haben die Wirtschaftsbetriebe Löhne (WBL) in der Bauausschusssitzung am Mittwochabend informiert.