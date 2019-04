Von Renée Trippler

Löhne (WB). Über die Osterfeiertage sollen viele Besucher am Werreufer in Löhne-Falschheide das schöne Wetter genossen haben. Leider hätten sie auch jede Menge Müll am inoffiziellen »Hundestrand« am Ufer hinterlassen, wie eine Leserin dieser Zeitung berichtet.

Die Besucher hätten am Strand in der Verlängerung der Straße »Am Osterbusch« gefeiert und anschließend unter anderem »Leergut, Aluschalen, Plastik, eine Plane, einen Plastikstuhl, ein leeres Bierfass« liegen gelassen. Laut der Löhnerin sei dies nicht zum ersten Mal vorgekommen: »Dieser Ort wird gerne als Naherholungsgebiet genutzt.« Die Besucher kämen teilweise von weit her, sie habe schon Autos mit Bielefelder, Gütersloher und Osnabrücker Kennzeichen gesehen.

Roland Wieg, Abfallberater der Stadt Löhne, sagt, das Problem sei an anderen Stellen am Werreufer bereits bekannt – die Stadt habe auch bereits reagiert. »Wir haben im letzten Jahr 15 neue Mülleimer installiert und an dem beliebten Kanuanleger auch eine Metallmülltonne direkt am Ufer aufgestellt«, sagt er.

Der Anleger sowie die neue Autobahnbrücke in Gohfeld seien beliebte Aufenthaltsorte, die Besucher im Sommer gerne zum Grillen nutzten. Direkt am Ufer gebe es jedoch wegen der Hochwasserschutzauflagen nicht überall die Möglichkeit, Mülleimer aufzustellen. »Wir haben aber die Zugangswege und Brücken alle versorgt«, sagt Roland Wieg.

Stadt versucht, genügend Mülleimer bereit zu stellen

Von dem akuten Fall habe er zuvor noch nicht gehört, er werde das Problem aber an die Kollegen der Wirtschaftsbetriebe weiterleiten und sich um die Entsorgung kümmern. »Wir hatten häufiger gehört, dass dort viel Hundekot liegt. Deshalb haben wir einige Tütenspender und Mülleimer installiert, die auch genutzt werden.« Wenn an der Werre Müll liege, würde dieser auch zeitnah beseitigt, sagt er. Roland Wieg: »Wir als Stadt versuchen, genügend Mülleimer zur Verfügung zu stellen.«

Er versicherte außerdem, das Problem an der besagten Stelle zu beobachten. »Wir haben keine großen Parks in Löhne, dann gehen die Leute natürlich gerne runter ans Werreufer.« Es sei auch kein Problem, dass das Ufer ein beliebter Treffpunkt sei. Wenn sich dieser jetzt aber etabliere und sich der Müll häufe, »müssen wir gucken, ob wir dort zusätzliche Mülleimer installieren können«, damit der Müll vor Ort besser entsorgt werden könne.

Man müsse schauen, wo Mülleimer sinnvoll seien, aber: »Wir stellen mittlerweile lieber einen zu viel auf, als einen zu wenig.« Dabei seien auch Anregungen der Bürger sehr hilfreich. Man habe daraufhin schon einige Mülleimer installiert.