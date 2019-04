Von Andrea Berning

Der Junior, der zunächst eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik absolviert hat, kann seine beruflichen Kenntnisse sehr gut bei der Führung des Unternehmens einsetzen. Die Familie Sturm hat nämlich Haus Flores in den vergangenen sieben Jahren über den Restaurantbetrieb hinaus zu einem sehr erfolgreichem Catering- und Menüservice weiterentwickelt.

Als zweites Standbein gedacht

»Das war zunächst als zweites Standbein gedacht«, erinnert sich Hans-Dieter Sturm, der zusammen mit seiner Ehefrau Claudia um die Jahrtausendwende die Leitung des Familienbetriebs von der Elterngeneration übernahm. Mittlerweile läuft das »zweite Standbein« so erfolgreich, dass die Familie Sturm entschieden hat, den Restaurantbetrieb einzuschränken und Haus Flores selbst nur noch freitags und an den Wochenenden zu öffnen.

Dieser Erfolg kommt nach Ansicht von Claudia Sturm, deren Urgroßvater Conrad Flores am 2. Februar 1902 die Gaststätte »Zur Erholung« samt Bäckerei und Colonialwarenladen gründete, nicht von selbst: Der Menüservice, mehrere hundert Essen pro Tag, versorgt seine Kunden nicht nur mit leckeren und gesunden Mahlzeiten, sondern soll auch appetitlich sein. »Wir liefern auf Porzellan«, sagt Claudia Sturm. Sechs Fahrzeuge sind mittlerweile täglich unterwegs, um das Essen pünktlich zu den Kunden zu bringen. Eine logistische Herausforderung – aber dazu gibt es ja jetzt die Fachkraft: »Ein nicht geringer Teil des täglichen Arbeitspensums«, sagt Jan-Niclas Sturm zu seiner organisatorischen Arbeit am Computer.

Mitarbeitersuche jetzt einfacher

Als einziger Sohn hat er schon früh im Restaurant mitgeholfen, bei Hochzeiten gern auch bis mitten in die Nacht. Das waren nicht unbedingt Arbeitszeiten, die ihn reizten, daher hatte er auch zunächst mit dem Einstieg in den Familienbetrieb gezögert. Mit dem Schwerpunkt auf dem Menüservice für Privatkunden und dem Catering für Firmenkunden und private Feierlichkeiten haben sich die Arbeitszeiten vom Abend auf den Tag verschoben. Auch die Mitarbeitersuche sei unter diesen Bedingungen einfacher, sagt Familie Sturm. Das Personal in der Gastronomie sei knapp, und im Haus Flores fielen Arbeitszeiten am Abend in der Regel nur noch an den Wochenenden an.

Überhaupt ist Hans-Dieter Sturm voll des Lobes für das Personal, das die vielen Essen kocht und für die Auslieferung über Löhne hinaus bis nach Bad Oeynhausen, Hüllhorst und Kirchlengern sorgt. Weniger Arbeit ist es angesichts des Kundeninteresses insgesamt übrigens nicht geworden: »Wir liefern an 365 Tagen im Jahr unsere Essen aus«, sagt Claudia Sturm. Und ihre Arbeitstage beginnen sehr früh am Morgen, sagt die Gastronomin.

Jan-Niclas Sturm kommt auch mit neuen Ideen: Er hat selbst eine Weile vegetarisch gelebt und möchte die Speisekarte um fleischlose und sogar vegane Mahlzeiten erweitern. Hier wird in Zusammenarbeit mit der Küche im Moment viel ausprobiert, eine große Umstellung für die Köche. Doch der Junior, der selbst gern kocht, freut sich: »Eine schöne Herausforderung, die viel Kreativität freisetzt.«