Löhne (WB). Mit viel Liebe zum Detail haben Andreas Förster und Christian Bauer die Villa Mühlenbach in einen Ort verwandelt, an dem allerhand kleine Wunder wahr werden können. Für dieses Jahr haben sich die beiden Künstler und Puppenspieler wieder etwas ganz Besonderes überlegt: ein Programm mit Puppen und Live-Musik für Erwachsene.

Alison Degbe (von links), Christian Bauer, Peggy Sugarhill, Lou Bingemer und Andreas Förster haben große Show-Pläne. Foto: Renée Trippler Alison Degbe (von links), Christian Bauer, Peggy Sugarhill, Lou Bingemer und Andreas Förster haben große Show-Pläne. Foto: Renée Trippler

Das Programm in der Villa Mühlenbach verspricht in diesem Jahr vielfältige Veranstaltungen für kleine und große Puppentheater-Fans, Musikliebhaber und Brautpaare, das hatten Christian Bauer und Andreas Förster bereits Anfang des Jahres angekündigt.

In diesem Jahr wollen die beiden Veranstalter zusammen mit befreundeten Künstlern aus Köln etwas ganz Neues wagen: »Es soll eine Kombination aus Live-Musik, Comedy und Puppenspiel werden. Allerdings für Erwachsene, nicht für Kinder«, sagt Christian Bauer. Das Konzept entwickeln die beiden gebürtigen Kölner gemeinsam mit Lou Bingemer und Peggy Sugarhill von der Swing-Band »Cool Cats«. Für das neue Abendprogramm haben die Künstler in der hauseigenen Werkstatt natürlich extra Puppen angefertigt: die »Cool Rats«. Zu viel wollen sie noch nicht verraten, »es wird aber auf jeden Fall komödiantisch«, sagt Andreas Förster. Außerdem soll es neben der Stammbesetzung ein wechselndes Gast-Programm geben, wie beispielsweise eine integrierte Burlesque- oder Theatershow. »Wir haben große Pläne, die im Moment noch ein bisschen geordnet werden müssen«, sagt Lou Bingemer.

Im Juni steigt die zweite »House & Gardens«-Party in der Villa

Die Idee zu der gemeinsamen Show sei aus einer langen Freundschaft entstanden, sagt Christian Bauer: »Wir kennen uns schon seit zehn Jahren, haben immer wieder zusammengearbeitet und mögen uns sehr.« Das neue Programm soll voraussichtlich Ende des Jahres starten.

Ein Höhepunkt des Jahres ist die »House & Gardens«-Party, die schon im vergangenen Jahr etwa 200 Besucher in die Villa lockte. Am Samstag, 22. Juni, ist es wieder soweit: Bekannte DJs der deutschen Housemusik-Szene aus Köln, Hamburg und München kommen nach Löhne, um einen musikalischen Sommerabend mit »House for grown ups« zu gestalten. »Wir haben in diesem Jahr noch mehr DJs als beim letzten Mal«, sagt Mit-Organisatorin Alison Degbe. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Garten der Villa mit Lounge-Musik, später kann dann, wer möchte, im Haus zu House weiterfeiern. Mit dieser Aufteilung soll ein breites Publikum angesprochen werden, sowohl ab 18-Jährige als auch »Leute, die hier in Löhne mit Haus und Kind angekommen sind« und vor Ort feiern oder einfach das Wetter mit Lounge-Musik genießen möchten, sagt die Sängerin und Produzentin aus München. Die Musik soll an diesem Abend im Fokus stehen: »Es geht uns einfach um eine schöne Stimmung, die Künstler und Besucher zusammen genießen.« Dabei sein werden die DJs Axel Erbstößer, Winterbecker (Lounge) aus München, David Diago, Alex B. Groove und Alex Ganz.

WESTFALEN-BLATT verlost zweimal zwei Eintrittskarten

Eintrittskarten für die »House & Gardens Vol. II« ( ab 18 Jahren) sind im Vorverkauf für 19 Euro in der WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstelle, Klosterstraße 24, in Bad Oeynhausen erhältlich. Die Lokalredaktion verlost außerdem zweimal zwei Karten für die Veranstaltung. Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie das Kennwort »Tanzvergnügen«, Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an loehne@westfalen-blatt.de. Einsendeschluss ist Freitag, 3. Mai. Die Tickets werden unter allen Einsendern verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.