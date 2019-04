Von leichten Schauern lassen sich die Löhner nicht beeindrucken. In den Regenpausen ist die Lübbecker Straße am Sonntagnachmittag gut gefüllt. Foto: Malte Samtenschnieder

Von Malte Samtenschnieder

Löhne (WB). »Alle guten Dinge sind drei.« Dieser Ausspruch trifft in Löhne in besonderem Maße auf das interkulturelle Frühlingsfest zu. Bei der dritten Auflage in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag war die Festmeile vom Bahnhof über den Findeisen-Platz bis zur Lübbecker Straße gut gefüllt.

»Ich freue mich, dass der ökumenische Gottesdienst zu Beginn des interkulturellen Frühlingsfestes inzwischen so gut angenommen wird, dass wir im Alten Wartesaal der ersten Klasse an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen sind«, sagte Enrico Klee von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Löhne, der den Morgenimpuls mit Eckhard Teismann von der evangelischen Kirchengemeinde Gohfeld geleitet hatte, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Das Thema »Stimmt die Richtung?« sei gut bei den 150 Teilnehmern angekommen. Enrico Klee: »Wir haben verschiedene Lebensstationen in den Blick genommen, an denen es Zeit ist, umzusteigen – sprich, die Weichen für sein Leben neu zu stellen und einen anderen Weg als vorher einzuschlagen.«

Frische Temperaturen, aber kein Regen

Interkulturelles Frühlingsfest in Löhne Fotostrecke

Foto: Malte Samtenschnieder

Grund dazu sieht Margit Bierbüsse-Reuter von der Werbegemeinschaft Löhne im Hinblick auf das Konzept des interkulturellen Frühlingsfestes nicht. Da sich das Wetter – bei frischen Temperaturen aber zumindest ohne Regen – stabilisiert habe, seien alle Voraussetzungen für eine gelungene Veranstaltung gegeben.

Margit Bierbüsse-Reuter: »Wir freuen uns, dass die Freiwillige Feuerwehr diesmal mit einem größeren Angebot als bisher um Nachwuchs wirbt.« Auch sei es toll, dass diesmal die sogenannte Babybegrüßung und die Übergabe von Ehrenamtskarten in den Ablauf des interkulturellen Festes integriert seien. Beides übernahm Bürgermeister Bernd Poggemöller.

Babybegrüßung und Ehrenamtskarten

»Ich freue mich, dass heute alle, die in Löhne leben und arbeiten, die Gelegenheit haben, gemeinsam zu feiern, zu tanzen, zu singen, zu essen – und natürlich auch einzukaufen«, sagte Bernd Poggemöller. Außer der Werbegemeinschaft sprach der Bürgermeister insbesondere dem Migrationsbeirat und der Stadtmarketing-AG »Vitale City« seinen Dank für die Organisation des Festes aus.

»Es ist großartig, dass in den vergangenen zwölf Monaten 350 Kinder in Löhne geboren wurden«, fuhr Bernd Poggemöller fort. Diese Neubürger habe er mit ihren Eltern zur »Babybegrüßung« eingeladen. Zudem nutzte der Bürgermeister die Gelegenheit, um für die neue Ehrenamtskarte der Stadt Löhne zu werben. Die Exemplare 26 bis 28 überreichte er an Gabriele Riedl, Detlev Harre und Carmen Kramer. Bernd Poggemöller: »Ich hoffe, dass weitere Ehrenamtliche die Karte beantragen.« Sie könne schon bei 35 Partnern in Löhne eingesetzt werden.

Programm für jeden Geschmack

Unter der Federführung der Musikschule der Stadt Löhne bekamen die Besucher auf der Bühne auf dem Findeisen-Platz ein vielfältiges Programm geboten. Tanzvorführungen – etwa einen Einblick in lateinamerikanische Tänze mit der TSG Bünde – gab es unter einem Zeltdach an der Lübbecker Straße. Unter dem Vordach der Sparkasse hatte sich dagegen der Shanty-Chor »Binnenschiffer« für seinen Auftritt eingerichtet. Zur Stärkung standen Spezialitäten aus aller Herren Länder bereit.