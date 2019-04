Die Geschäftsführung der C. Hahne Mühlenwerke hat am Freitag vor dem Amtsgericht Bielefeld einen Insolvenzantrag gestellt. Bereits 2016 hat das Unternehmen, damals unter anderer Geschäftsführung, diese Entscheidung treffen müssen. Foto: Rajkumar Mukherjee

Von Rajkumar Mukherjee

Löhne (WB). Die Geschäftsführung der C. Hahne Mühlenwerke GmbH & Co. KG hat Insolvenz beantragt. Als vorläufiger Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Stefan Meyer bestellt. Nicht betroffen ist das Bäckereiunternehmen »Karlchen’s« aus Löhne. Deren Inhaber Simone Böhne und Karsten Krüger hatten Hahne 2017 aus der Insolvenz übernommen.

Am Freitag hatte die C. Hahne Mühlenwerke GmbH & Co. KG Insolvenz beantragt. Daraufhin ordnete das zuständige Amtsgericht Bielefeld ein entsprechendes Verfahren an. Als in Sanierungen erfahrener Fachanwalt übernahm Stefan Meyer von der Pluta Rechtsanwalts GmbH daraufhin die Geschäftsführung bei Hahne. Grund für den Antrag ist die drohende Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft. 140 Mitarbeiter sind in dem Unternehmen tätig. Während einer Betriebsversammlung waren sie über die Insolvenz informiert worden. Die Fortzahlung ihrer Gehälter ist über das sogenannte Insolvenzgeld für drei Monate gesichert.

Müslis, Cornflakes und Haferflocken

Unter dem Markennamen »Hahne 1848« hat das Unternehmen 2018 eine neue Produktlinie vorgestellt. Foto: Rajkumar Mukherjee Unter dem Markennamen »Hahne 1848« hat das Unternehmen 2018 eine neue Produktlinie vorgestellt. Foto: Rajkumar Mukherjee

Kerngeschäft von Hahne ist die Produktion von Müslis, Cornflakes und Haferflocken. Als neue Produktlinie hatte Hahne Anfang 2018 die Marke »Hahne 1848« vorgestellt, als Erinnerung an den Ursprung der Hahne Mühlenwerke.

»Wir sind sehr traurig über die Entwicklung. Mit sehr viel Engagement, neuen Konzepten und einem motivierten Hahne-Team haben wir viel angeschoben. Mit einem Investor wollten wir dies fortführen. Jetzt ist uns aber die Zeit weggelaufen«, sagte Karsten Krüger gestern der LÖHNER ZEITUNG. Zusammen mit seiner Schwester Simone Böhne sowie dem langjährigen Hahne-Mitarbeiter Jörg Wagner ist er in der Geschäftsführung der C. Hahne Mühlenwerke GmbH & Co. KG. Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Good Grain GmbH mit Sitz in Löhne. In dritter Generation sind Simone Böhne und Karsten Krüger zudem seit 2005 Geschäftsführer des Bäckerei­unternehmens »Karlchen’s Backstube« mit 450 Mitarbeitern und 64 Filialen.

Die Insolvenz geht auf mehrere Probleme aus der jüngeren Vergangenheit zurück. Nach Informationen dieser Zeitung war ein potenzieller Investor, der hätte einsteigen sollen, abgesprungen. Ein weiterer Grund sind gestiegene Rohstoffpreise etwa für Hafer, auch aufgrund des extremen Sommers. Zum Einordnung: Im Januar hatte Hahne darauf verwiesen, täglich etwa 160 Tonnen Hafer zu 220.000 Packungen Haferflocken zu verarbeiten.

Insolvenzverwalter verschafft sich Überblick

Besonders im Exportmarkt mit damals 65 Ländern hatte Karsten Krüger 2018 große Chancen gesehen. Mit gepufftem Hafer sowie Amaranth, ein glutenfreies sogenanntes Pseudogetreide, sollten neue Kundenwünsche berücksichtigt werden.

1848 waren die Mühlenwerke gegründet worden. Inhaber war bis 2017 Familie Hahne. Der Jahresumsatz war 2012/2013 auf 60 Millionen Euro gesteigert worden, war dann aber auf 20 Millionen Euro (2016) gesunken. In der Folge hatte Hahne bereits von Januar 2016 an ein Insolvenzverfahren durchlaufen. Bei dem Übergang des Geschäftsbetriebs war Familie Hahne 2017 als Eigentümerin des insgesamt etwa 50.000 Quadratmeter großen Geländes und der Betriebsgebäude verblieben.

Einen Überblick über die Lage bei Hahne hatte sich Insolvenzverwalter Stefan Meyer bereits vor Ort verschafft. »Der Geschäftsbetrieb läuft uneingeschränkt weiter. Alle Kundenaufträge werden weiter bedient«, sagte er. Während der geplanten Restrukturierung wird er von Rechtsanwalt Ingo Thurm sowie Diplom-Ökonom Jürgen Schendel unterstützt. In den kommenden Wochen wird Pluta Sanierungschancen prüfen und in Abstimmung mit dem vorläufigen Gläubigerausschuss einen strukturierten Investorenprozess durchführen. »Hahne Mühlenwerke hat eine lange Tradition. Unser Ziel ist es, das operative Geschäft zu stabilisieren und im Anschluss einen geeigneten Investor zu finden«, sagte Stefan Meyer.