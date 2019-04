Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). Nach längerer Pause hat es in Löhne wieder ein arbeitsmarktpolitisches Gespräch gegeben. Am Montagabend haben Frauke Schwietert (Agentur für Arbeit) und Thomas Fischer (Jobcenter Herford) auf Einladung der Stadt von Veränderungen am Arbeitsmarkt berichtet – und neue Konzepte zur Integration von Langzeitarbeitslosen vorgestellt.

Bürgermeister Bernd Poggemöller ließ es sich zu Beginn der Veranstaltung nicht nehmen, die erfolgreiche Entwicklung des Arbeitsmarktes in Löhne zu skizzieren. »Seit 2015 sind wir mit den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen (SVB) wieder im Aufwärtstrend«, sagte der Bürgermeister. Schwierige Jahre (1995 bis 2009) hätten mit dem Verlust von seinerzeit mehr als 2000 Arbeitsplätzen über einen längeren Zeitraum die Hochrechnung und damit letztlich die Haushalts- und Finanzoptionen der Stadt getrübt. Das sei nun vorbei: »Für 2017 verzeichnen wir 13.500 SVB zuzüglich Neuansiedlungen – darüber freuen wir uns sehr«, sagte Bernd Poggemöller. Erfreulich sei ebenfalls, dass seit 2016 die Geburtenrate der Werrestadt beständig ansteige (jüngste Statistik: 371 Geburten).

Dann stellte Frauke Schwietert, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Herford, in einem Rückblick über die vergangenen fünf Jahre die Entwicklung im Kreis vor. »Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist deutlich gestiegen: um sechs Prozent im Kreis Herford, um elf Prozent in Löhne«, sagte sie. Dagegen seien die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse mit 16 Prozent in Löhne und sieben Prozent im Kreis rückläufig.

Frauke Schwietert erläuterte, dass die Statistik unter anderem von den Pendlern beeinflusst werde, deren Arbeits- und Lebenswelten nicht immer am gleichen Ort lägen. »In Löhne kommen auf 13.500 Arbeitsplätze 9.000 Einpendler. Demgegenüber fahren täglich 11.000 Menschen aus Löhne heraus zur Arbeit in eine andere Stadt«, erklärte sie anhand ihres Chart-Vortrags. Insgesamt sei die Arbeitslosigkeit, gerechnet über die vergangenen fünf Jahre, spürbar gesunken – in Löhne sogar um 17 Prozent.

Förderprogramm soll Integration von Langzeitarbeitslosen verbessern

Problematisch sei jedoch, so Schwietert, die Gruppe der sogenannten Langzeitarbeitslosen, deren vielfache Vermittlungshemmnisse den Zugang zum Arbeitsmarkt erschwerten. »Mehr als 60 Prozent dieser Menschen haben keine Ausbildung, etwa ein Fünftel keinen Hauptschulabschluss«, legte sie dar.

Darüber hinaus sei das Thema der Jugendarbeitslosigkeit »eine der wichtigsten Stellschrauben«, um Integration in den Arbeitsmarkt gezielt zu fördern. »Der Bedarf an Arbeitskräften ist hoch«, sagte die Vertreterin der Behörde zu den geladenen Gästen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. »Die Stellen im Bestand der vergangenen fünf Jahre haben sich verdoppelt – aber die Fachkräfte fehlen«. Hinzu komme der demografische Wandel: »Die Baby-Boomer stehen vor der Renten-Zutrittstraße«.

Frauke Schwietert stellte gezielte Maßnahmen der Agentur für Arbeit in Aussicht, womit den »Herausforderungen der Arbeitswelt 4.0« begegnet werden soll. Dazu gehörten unter anderem eine gezielte Weiterbildungsförderung und eine umfassendere, offensivere Beratung. Thomas Fischer, stellvertretender Geschäftsführer des Jobcenters Herford, schloss sich mit Ausführungen zum Teilhabechancengesetz an. Dazu vorgesehene Förderinstrumente sind unter anderem: Bis zu fünf Jahre Förderung bei Einstellung von Langzeitarbeitslosen, 100-prozentige Lohnkostenübernahme in den ersten beiden Jahren, 3000 Euro für Qualifizierung pro betroffenem Arbeitnehmer, persönliches Coaching, bis zu zwei Jahre Förderung (wenn der Mitarbeiter zuvor mindestens zwei Jahre arbeitslos war), im ersten Jahr 75 Prozent Lohnkostenzuschuss und ein erleichterter Zugang zu Qualifizierungsangeboten.