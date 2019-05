Kevin Kühnert spricht am Sonntag, 5. Mai, im Löhner Bahnhof beim »Politischen Frühstück« der SPD in Kooperation mit der AWO. Thema ist die Europa-Wahl. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Löhne (WB). Kevin Kühnert, Vorsitzender der Jusos, kommt zum nächsten »Politischen Frühstück« in Löhne. Am Sonntag, 5. Mai, wird er eine Rede zur »Bedeutung Europas für die Region« halten und mit den mit den beiden heimischen OWL-Kandidaten der SPD für das EU-Parlament, Sally Lisa Starken und Micha Heitkamp diskutieren.

Die mehrmals jährlich stattfindende Veranstaltung bilde schon seit Jahren eine beliebte Veranstaltung im Programm der Löhner SPD-Ortsvereine und dem Stadtverband der SPD, wie die SPD mitteilt. Dieses Mal gehört auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Löhne mit zu den Veranstaltern. Schwerpunkt wird die anstehende Europa-Wahl sein. Bei der Veranstaltungsreihe gehe es um ein leckeres Frühstücksangebot durch die AWO einerseits und um aktuelle politische Themen und Inhalte andererseits. »Diese Kombination von Angeboten für Kopf und Bauch haben die Gäste bei den Politischen Frühstücken inzwischen schätzen und lieben gelernt«, sagt Egon Schewe als Vorsitzender der SPD Löhne und Veranstalter.

Der nächste Termin in dieser Reihe ist an diesem Sonntag, 5. Mai, um 10 Uhr im neu renovierten Alten Wartesaal in der Eingangshalle des Löhner Bahnhofs. Zu dem Frühstück eingeladen sind neben den Mitgliedern der SPD auch alle anderen interessierten Bürger.

Den thematischen Teil des Vormittags wird die nahende Europa-Wahl am 26. Mai bestimmen. Darauf werden auch die heimischen Abgeordneten Angela Lück (Landtag) und Stefan Schwartze (Bundestag) zum Beginn des Programms in ihren Grußworten eingehen.

Für den sich anschließenden Beitrag habe man den Bundesvorsitzenden der Jusos, Kevin Kühnert, gewinnen können, der eine Rede zum Thema »Europas Bedeutung für die Region« halten wird. Im Anschluss soll es eine Podiumsdiskussion mit den beiden heimischen OWL-Kandidaten der SPD für das EU-Parlament, Sally Lisa Starken und Micha Heitkamp und mit Kevin Kühnert geben. Dabei soll es um die Frage gehen: »Was bedeutet Europa für Löhne?« Diese Diskussion wird vom Löhner Bürgermeister, Bernd Poggemöller, moderiert und geleitet. Der Eintritt für die Veranstaltung und das Frühstück sind frei.